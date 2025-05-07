13% дітей отримували нюдси. Наскільки безпека в інтернеті опинилася під загрозою

З розвитком мереж зростає і небезпека. Найбільшою вона є для дітей, які користуються інтернетом раніше, ніж починають себе пам’ятати. Сучасні діти цілковито занурюються в розважальні соцмережі, онлайн-ігри чи спілкування з незнайомцями, і можуть не очікувати того, що за цим стоїть.

У 2024 році кожна п’ята дитина хотіла б зустрітися з незнайомцем з інтернету, і була до цього готова. Про це свідчить дослідження про досвід українських дітей в інтернеті під час війни, проведене ГО Dignity Online by #stop_sexтинг за підтримки Державної служби якості освіти.

Розповідаємо більше, що слід знати батькам про спілкування дітей в інтернеті.

20% дітей готові зустрітися з незнайомцями

Результатами опитування поділилися Детектор медіа. В ньому взяли участь 1799 українських дітей віком 10-17 років, крім тих, що живуть на тимчасово окупованих територіях.

На конференції, де поділилися результатами, були присутні представники уряду, іноземні посольства, бізнеси та ГО.

Дослідження провели восени 2024 року. Вдалося визначити, що до найпопулярніших застосунків і платформ, якими користуються підлітки, входять:

YouTube — 87,7%;

Telegram — 85%;

TikTok — 83%;

Viber — 81,7%;

Instagram — 63,3%.

75% підлітків проводять понад три години щодня у Мережі. Крім цього, 8,8% дітей приймають всі запити на додавання у друзі, у тому числі від незнайомців.

Метою дослідження було визначити ризики сексуального насильства та сексуальної експлуатації в інтернеті, вплив ШІ-контенту як ризику насильства і вплив війни на досвід дітей в Україні.

Кожна п’ята дитина отримувала онлайн питання з сексуальним підтекстом. А 18% дітей зустрічалися з незнайомцями, з якими спілкувалися в Мережі.

13% дітей отримували онлайн оголені фото. І 12% дітей отримували прохання надіслати такі фото. З них 3% українських дітей погоджувалися і надсилали свої оголені фото незнайомцям у Мережі. Кожна десята дитина спілкувалася на тему сексу з незнайомцями.

У 2024 році кожна п’ята дитина готова була зустрітися з незнайомцем з інтернету, у 2020 році цей показник становив 7% опитаних.

За чотири роки відбулося різке негативне зростання щодо кількості дітей, які не усвідомлюють ризиків такої поведінки та спілкування онлайн з чужими людьми. Щобільше, 64% хлопців і 55% дівчат нікому не розповідали про сексуальне насильство чи експлуатацію в Мережі.

— Менш як половина дітей, що потрапили у ситуацію сексуального насильства, заблокували людину; кожна п’ята дитина обговорила ситуацію із друзями; по 14% — поскаржились у службу підтримки, розповіли дорослим, продовжили спілкування, але не погодились на пропозицію; майже третина нічого не зробили та 3% прийняли пропозицію, — пишуть дослідники.

Штучний інтелект зловмисники використовували для створення фейкових інтимних фото дітей та шантажу.

Крім цього, діти споживають воєнний та жорстокий контент на постійній основі. 45,5% дітей відчувають тривогу, коли бачать його, ще 41,9% — страх, і 40,1% — відчувають злість.

Раніше ми розповідали, як підліток потрапив у реанімацію через TikTok-тренд.

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