Скоро роды, а еще столько всего нужно! Что купить до рождения малыша

Рождение малыша — это долгожданное событие, к которому супруги подходят тщательно и ответственно. И если более опытные родители знают, что им будет необходимо, то те, кто только изучает тропу родительства, могут не знать многих нюансов.

Именно поэтому мы предлагаем тебе список вещей, которые необходимо приобрести до рождения малыша.

Что нужно купить к рождению малыша

Кроватка для новорожденного

Она должна быть безопасная, комфортная, с высокими бортиками, чтобы малыш не выпадал. Самая популярная конструкция — кроватки на шарнирах. При необходимости их можно потом снять и использовать кровать еще несколько лет.

Матрас, постельное белье, одеяло и подушка

Важно выбрать матрас из натуральных материалов, которые хорошо пропускают воздух. Но поскольку памперсы не всегда спасают, лучше отдавать предпочтение двусторонней модели. Постельное белье, одеяло и подушка также должны быть из гипоаллергенных материалов.

Детская коляска

Это важный элемент, который поможет тебе передвигаться с малышом. Обрати внимание на стабильность, надежность и комфорт коляски. Сейчас производители предлагают универсальные модели, подходящие как для теплого, так и для холодного времени года.

Но если ты понимаешь, что этот вариант не для тебя, советуем приобрести удобную основу для коляски. Затем ее можно дополнять нужными верхушками, меняя люльку для новорожденного на легкий летний вариант или утепленный зимний.

Анатомическая детская ванночка

Это бесспорно необходимая вещь в первые месяцы жизни ребенка. Купание не только обеспечивает гигиену, но и является временем для игр и развития малыша в воде. Поэтому будущим родителям стоит рассмотреть ее покупку еще в период беременности.

Термометр для воды

При купании малыша важно точно измерить температуры воды, поэтому термометр для воды — это полезный инструмент, который понадобится в первые месяцы жизни ребенка.

Детские косметические средства для новорожденных

Специальный шампунь, гель для купания, кремы — все это должно быть гипоаллергенное и предназначено для нежной кожи новорожденного.

Средства гигиены

Не забывай и о гигиене ребенка, за которой нужно будет следить сразу после рождения. Поэтому заранее приобрети памперсы самого маленького размера, влажные и сухие салфетки, присыпку, увлажняющий крем, вату и ватные палочки. Также посоветуйся с врачом относительно детской аптечки и что именно нужно в нее положить.

Полотенца

Всегда иметь под рукой мягкое полотенце для малыша после купания. Идеально, если они будут из натуральных материалов, например из хлопка.

Одежда

При выборе гардероба малыша обрати внимание, что туда должны входить: боди, чепчики, носочки, перчатки, пеленки, комбинезоны. Но помни, что все это стоит покупать с учетом сезона и размера.

А поскольку дети в этот период растут с невероятной скоростью, советуем не покупать много одежды, поскольку, вероятно, ребенок не успеет поносить все приобретенные вещи.

Шкаф или комод для детских вещей

И если мы уже заговорили об одежде, советуем задуматься и над тем, что ее необходимо где-то хранить. Поэтому нужно приобрести дополнительный шкаф или комод, в котором ты будешь держать всю одежду ребенка.

Набор для маникюра

Это важный инструмент для обработки ногтей малыша, чтобы он не поцарапался.

Термометр

Он понадобится для проверки температуры тела малыша. Также обрати внимание на модели, предназначенные специально для малышей.

Вот основной список того, что нужно купить к рождению малыша. Ранее мы рассказывали, как ухаживать за новорожденным в условиях войны.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!