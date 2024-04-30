Теперь станет проще! В Украине внедряют цифровое медицинское заключение для кандидатов на усыновление — Минздрав

В Украине существует ряд проблем и процедур, усложняющих процесс усыновления и опеки над детьми. Одной из ключевых проблем являются сложные бюрократические процессы и потребность в медицинском обследовании для кандидатов, которые хотят стать приемными родителями или опекунами.

Однако сейчас Минздрав заявил об изменениях, направленных на облегчение прохождения этих процедур. Речь идет о внедрении цифрового медицинского заключения кандидатов в семейные формы воспитания.

Цифровое медицинское заключение: что известно о его внедрении

Следовательно, это упростит жизнь кандидатам в усыновители, опекунам/попечителям, родителям-воспитателям детских домов семейного типа (ДДСТ), приемным родителям и патронатным воспитателям.

С целью облегчения пути кандидата, Минздрав, НСЗУ совместно с Минсоцполитики и Нацсоцслужбой по инициативе Офиса Президента и первой леди улучшают процесс медицинского осмотра и вводят новый цифровой продукт — медицинское заключение о результатах медицинского осмотра кандидата в семейные формы воспитания.

Сейчас также смотрят

Сейчас медицинское заключение доступно только в бумажной форме, при этом необходимо пройти осмотр у пяти врачей и получить соответствующие справки о пребывании на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

В то же время обновленный процесс предусматривает координацию обследований семейным врачом или терапевтом, который при необходимости будет направлять к специалистам.

И все это будет зафиксировано в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) для обеспечения прозрачности.

Такое внедрение цифрового медицинского заключения позволит уменьшить бюрократические процессы и упростит подачу документов для кандидатов в семейные формы воспитания.

Также государство работает над улучшением процессов ежегодных осмотров детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с возможностью получения соответствующего цифрового медицинского заключения.

Благодаря этим изменениям, службы по делам детей смогут получать актуальную информацию о состоянии здоровья детей непосредственно от ЭСОЗ. В то же время кандидаты в семейные формы воспитания будут иметь доступ к полной и прозрачной информации о состоянии здоровья ребенка.

Ранее мы рассказывали, через какие трудности проходят родители, которые хотят усыновить ребенка.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.