Тепер стане простіше! В Україні впроваджують цифровий медичний висновок для кандидатів на усиновлення — МОЗ

В Україні існує низка проблем та процедур, що ускладнюють процес усиновлення та опіки над дітьми. Однією з ключових проблем є складні бюрократичні процеси та потреба в медичному обстеженні для кандидатів, які хочуть стати прийомними батьками чи опікунами.

Однак наразі МОЗ заявили про зміни, що спрямовані на полегшення проходження цих процедур. Йдеться про впровадження цифрового медичного висновку кандидатів у сімейні форми виховання.

Цифровий медичний висновок: що відомо про його впровадження

Відтак, це спростить життя кандидатам в усиновлювачі, опікунам/піклувальникам, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), прийомним батькам та патронатним вихователям.

З метою полегшення шляху кандидата, МОЗ, НСЗУ спільно з Мінсоцполітики та Нацсоцслужбою за ініціативи Офісу Президента та першої леді покращують процес медичного огляду та запроваджують новий цифровий продукт — медичний висновок щодо результатів медичного огляду кандидата в сімейні форми виховання.

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Наразі медичний висновок доступний тільки у паперовій формі, при цьому необхідно пройти огляд у п’яти лікарів та отримати відповідні довідки про перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах.

Водночас оновлений процес передбачає координацію обстежень сімейним лікарем або терапевтом, який за потреби направлятиме до спеціалістів.

Й усе це буде зафіксовано в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) для забезпечення прозорості.

Таке впровадження цифрового медичного висновку дозволить зменшити бюрократичні процеси та спростить подання документів для кандидатів у сімейні форми виховання.

Також держава працює над поліпшенням процесів щорічних оглядів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з можливістю отримання відповідного цифрового медичного висновку.

Завдяки цим змінам, служби у справах дітей зможуть отримувати актуальну інформацію про стан здоров’я дітей безпосередньо від ЕСОЗ. Водночас кандидати у сімейні форми виховання матимуть доступ до повної та прозорої інформації щодо стану здоров’я дитини.

Раніше ми розповідали, через які труднощі проходять батьки, що хочуть усиновити дитину.

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