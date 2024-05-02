В Киеве представили электронный ученический билет и онлайн-запись в школы — как это работает

Для школьников Киева разработали новые электронные ученические билеты. Об этом сообщили в КГГА. Кроме этого, для более удобной и простой записи детей в школы разработали специальный онлайн-сервис. Как пользоваться новинками — читай в материале.
Электронные ученические билеты станут доступны школьникам в приложении Киев Цифровой. Имеющиеся пластиковые ученические остаются действительными.
Киев является лидером внедрений цифровых технологий во всех сферах жизни, в частности в образовании. Мы продолжаем развивать цифровое образовательное пространство, применяя все большее количество электронных продуктов, — сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.
Киев является лидером внедрений цифровых технологий во всех сферах жизни, в частности в образовании. Мы продолжаем развивать цифровое образовательное пространство, применяя все большее количество электронных продуктов, — сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.
Чтобы заказать электронный ученический в приложении, нужно:
Если пластиковый ученический уже есть в приложении, его можно преобразовать в цифровой в настройках.
Кроме того, в Киеве создали сервис для онлайн-записи детей в школы. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич рассказал:
Родители могут подавать документы из любой точки Украины или из-за границы без необходимости личного посещения учебного заведения. А город может развивать школьные заведения, опираясь на актуальную статистику.
Родители могут подавать документы из любой точки Украины или из-за границы без необходимости личного посещения учебного заведения. А город может развивать школьные заведения, опираясь на актуальную статистику.
Пилотная версия онлайн-сервиса в ближайшее время станет доступной в 13 школах Киева.
Раньше мы рассказывали о новых уроках для детей украинских школ.
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