В Киеве представили электронный ученический билет и онлайн-запись в школы — как это работает

Для школьников Киева разработали новые электронные ученические билеты. Об этом сообщили в КГГА. Кроме этого, для более удобной и простой записи детей в школы разработали специальный онлайн-сервис. Как пользоваться новинками — читай в материале.

Для киевлян представили электронный ученический билет: как его сделать

Электронные ученические билеты станут доступны школьникам в приложении Киев Цифровой. Имеющиеся пластиковые ученические остаются действительными.

Киев является лидером внедрений цифровых технологий во всех сферах жизни, в частности в образовании. Мы продолжаем развивать цифровое образовательное пространство, применяя все большее количество электронных продуктов, — сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Чтобы заказать электронный ученический в приложении, нужно:

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Обновить приложение Киев Цифровой. Выбрать сервис Заказа ученического и заполнить необходимые данные об ученике. Получить номер и пин-код ученического, когда учебное заведение подтвердит данные. Добавить ученический по номеру и пин-коду в сервисе Транспортная карта.

Если пластиковый ученический уже есть в приложении, его можно преобразовать в цифровой в настройках.

Кроме того, в Киеве создали сервис для онлайн-записи детей в школы. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич рассказал:

Родители могут подавать документы из любой точки Украины или из-за границы без необходимости личного посещения учебного заведения. А город может развивать школьные заведения, опираясь на актуальную статистику.

Пилотная версия онлайн-сервиса в ближайшее время станет доступной в 13 школах Киева.

Раньше мы рассказывали о новых уроках для детей украинских школ.

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