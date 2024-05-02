У Києві представили електронний учнівський квиток та онлайн-запис до шкіл — як це працює

Для школярів Києва розробили нові електронні учнівські квитки. Про це повідомили у КМДА. Крім цього, для більш зручного і простого запису дітей до шкіл розробили спеціальний онлайн-сервіс. Як користуватися новинками — читай у матеріалі.
Електронні учнівські квитки стануть доступними школярам у застосунку Київ Цифровий. Наявні пластикові учнівські лишаються дійсними.
Київ є лідером впроваджень цифрових технологій у всіх сферах життя, зокрема в освіті. Ми продовжуємо розвивати цифровий освітній простір, застосовуючи дедалі більше електронних продуктів, — сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Київ є лідером впроваджень цифрових технологій у всіх сферах життя, зокрема в освіті. Ми продовжуємо розвивати цифровий освітній простір, застосовуючи дедалі більше електронних продуктів, — сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Щоб замовити електронний учнівський у застосунку, потрібно:
Якщо пластиковий учнівський уже є в застосунку, його можна перетворити на цифровий у налаштуваннях.
Крім цього, у Києві створили сервіс для онлайн-запису дітей у школи. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич розповів:
Батьки можуть подавати документи з будь-якої точки України чи з-за кордону без необхідності особистого відвідування закладу освіти. А місто може розвивати шкільні заклади, спираючись на актуальну статистику.
Батьки можуть подавати документи з будь-якої точки України чи з-за кордону без необхідності особистого відвідування закладу освіти. А місто може розвивати шкільні заклади, спираючись на актуальну статистику.
Пілотна версія онлайн-сервісу найближчим часом стане доступною у 13 школах Києва.
Раніше ми розповідали про нові уроки для дітей в українських школах.
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