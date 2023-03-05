Родительство

На все случаи жизни: как хранить грудное молоко без электроэнергии

Виктория Мельник, редактор сайта 05 марта 2023, 10:00
Как сохранять грудное молоко
Фото: Pexels

Больше новостей
види покоління людей
X + Y = математика современных поколений: кто такие бумеры и зуммеры та кого нам ждать дальше
Комендантська година у Криму: чому ввели та що це може означати
Комендантский час в Крыму! Украинские спецслужбы рассказали о возможных замыслах россиян
Вибухи в Куп'янську 5 березня: пошкоджено пологовий будинок
Разрушены жилые дома и роддом — безжалостный обстрел Купянска россиянами 5 марта
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За сутки ВСУ отбили более 130 атак россиян: карта боевых действий в Украине 5 марта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Чатботи для психологічної допомоги українською мовою
Психологическая помощь в любом месте и в любое время: онлайн-ресурсы для ментального здоровья
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы
У США чоловік помер від амеби Неглерія Фоулера - що про це відомо
Американец умер после умывания проточной водой — что известно о редкой опасной амебе
освіта
Чтобы наверстать упущенное: как подобрать дополнительное обучение для детей

Видео
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн

За сутки ВСУ отбили более 130 атак россиян: карта боевых действий в Украине 5 марта в режиме онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы
0:03:30
землетруси в Одесі
Под угрозой как прибрежная зона, так и исторический центр: ожидать ли мощных землетрясений в Одессе
0:02:56
Творчество на фронте
Искусство ради победы! Удивительное творчество нацгвардейца из Николаева
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Каждый день отбивают по несколько вражеских штурмов — бойцы 30-й бригады о ситуации под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Сбитый российский штурмовик и новые атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 4 марта в режиме онлайн
0:02:33
банк крові
Смелая кровь: в Украине заработал первый банк, который может хранить кровь до 30 лет
0:03:14
Николаев новости
“Увидел руины — и речь отняло…” В Николаеве строители бесплатно чинят жилье местным
0:03:00
Приют для животных
“Выбросили собаку и уехали…” Как на Закарпатье заботятся о брошенных животных
0:04:09
Гонконг пожар
Масштабный пожар в Гонконге: пылал небоскреб, обломки падали прямо на людей
Больше видео
Вибухи в Куп'янську 5 березня: пошкоджено пологовий будинок
Читать дальше
Разрушены жилые дома и роддом — безжалостный обстрел Купянска россиянами 5 марта
Запоріжжя сьогодні: наслідки обстрілу 2 березня
Читать дальше
Снова удар по жилому дому и разрушенный подъезд! Количество жертв в Запорожье увеличилось

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь