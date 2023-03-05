На все случаи жизни: как хранить грудное молоко без электроэнергии

Когда в семье растет малыш, то под контролем должны быть все мелочи. Но во время войны такого гарантировать не может никто: в любой момент может исчезнуть электричество из-за повторного террора россиян.

Грудное молоко — это важная составляющая развития ребенка, связь между матерью и малышом. В то же время если грудного молока слишком много, то мама может хранить его на случай чрезвычайных ситуаций. А вот как правильно хранить грудное молоко — объяснил Минздрав.

Как хранить грудное молоко в холодильнике

Конечно, лучше хранить грудное молоко в холодильнике. Хранить грудное молоко безопасно при температуре от 0 до +4 °C в течение восьми дней.

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Но не держи молоко на дверце холодильника, потому что при открывании происходит перепад температур, а это плохо для продукта.

Грудное молоко можно замораживать. Так его лучше хранить при температуре от -13 °C до -18 °C и не более трех месяцев.

Если ты сцеживаешь грудное молоко для хранения, позаботься о герметичном хранении. В помещении с температурой до +22 °C грудное молоко сохраняется неохлажденным до десяти часов. Если температура в помещении выше, используй сумку-холодильник.

Грудное молоко можно хранить в сумке-холодильнике с холодовыми пакетами/элементами со льдом до 24 часов.

Как правильно хранить грудное молоко

Если ты знаешь, что какой-то период в твоем районе/городе не будет электроэнергии, то воспользуйся следующими советами:

Для продолжительного хранения грудного молока его можно положить к задней стенке морозильной камеры. Чтобы уменьшить утечку холодного воздуха, попробуй заполонить все промежутки газетой или салфетками.

Холодильник без питания хранит холод до четырех часов, если не открывать дверцу. Морозильная камера без питания сохраняет продукты примерно 48 часов (24 часа, если камера заполнена наполовину), при условии, что не открывать дверцу.

После того как молоко разморозилось, его нужно применить в течение двух часов и нельзя повторно замораживать.

Молоко нельзя использовать в том случае, если есть сомнения в его пригодности. А вот можно ли кормить грудью во время болезни — мы объясняли ранее.

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