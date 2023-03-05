На всі випадки життя: як зберігати грудне молоко без електроенергії

Коли у родині росте малеча, то під контролем мають бути усі дрібниці. Та під час війни такого гарантувати не може ніхто: будь-якої миті може зникнути електрика через повторний терор росіян.

Грудне молоко — це важлива складова розвитку дитини, зв’язок між матір’ю та малюком. Водночас якщо грудного молока надто багато, то мама може зберігати його на випадок надзвичайних ситуацій. А ось як правильно зберігати грудне молоко — пояснило МОЗ.

Як зберігати грудне молоко у холодильнику

Звісно, найкраще зберігати грудне молоко у холодильнику. Зберігати грудне молоко безпечно за температури від 0 до +4 °C протягом восьми днів.

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Але не тримай молоко на дверцятах холодильника, бо під час відкривання стається перепад температур, а це погано для продукту.

Грудне молоко також можна заморожувати. Так його краще зберігати за температури від –13 °C до ‑18 °C та не більше ніж три місяці.

Якщо ти зціджуєш грудне молоко для зберігання, подбай про герметичне зберігання. У приміщенні з температурою до +22 °C грудне молоко зберігається неохолодженим до десяти годин. Якщо температура в приміщенні вища, використовуй сумку-холодильник.

Грудне молоко можна зберігати у сумці-холодильнику з холодовими пакетами/елементами з льодом до 24 годин.

Як правильно зберігати грудне молоко

Якщо ти знаєш, що якийсь період у твоєму районі/місті не буде електроенергії то скористайся такими порадами:

Для довготривалого зберігання грудного молока його можна покласти до задньої стінки морозильної камери. Щоб зменшити витік холодного повітря, спробуй заполонити всі проміжки газетою або серветками.

Холодильник без живлення зберігає холод до чотирьох годин, якщо не відкривати дверцята. Морозильна камера без живлення зберігає продукти приблизно 48 годин (24 години, якщо камера заповнена наполовину), за умови, якщо не відчиняти дверцята.

Після того як молоко розморозилося, його потрібно вжити впродовж двох годин і не можна повторно заморожувати.

Молоко не можна використовувати у разі, якщо є сумніви стосовно його придатності. А ось чи можна годувати грудьми під час хвороби — ми пояснювали раніше.

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