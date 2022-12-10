Круть-верть вместо учебы? Как помочь ребенку стать более сосредоточенным и внимательным

Дети очень тонко ощущают события, окружающие нас каждый день. Война могла отрицательно повлиять на умение ребенка сосредотачиваться на чем-то одном, что плохо сказывается на успеваемости в школе или даже на домашних занятиях. Как помочь ребенку стать сосредоточенным, внимательным и является ли эта проблема только детской, рассказали психологи Telegram-канала Психологическая поддержка.

На самом деле отсутствие концентрации может быть и во взрослом возрасте. Произвольное внимание человека может быть сосредоточено на чем-то одном примерно восемь секунд. Далее концентрация зависит либо от уровня заинтересованности, либо от силы воли.

То есть в процессе мышления мы находим для себя внутреннее обоснование, почему сейчас стоит сосредоточиться на этой работе. А от детей требовать такое бессмысленно.

Дети всегда выберут то, что им интереснее, а не то, что нужно с точки зрения родителей. Поэтому следует знать несколько советов, которые без лишнего принуждения смогут помочь и детям, и взрослым сконцентрироваться.

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Следует также понимать, что улучшить внимание и концентрацию можно самостоятельно только тогда, когда у ребенка нет явных осложнений с развитием. Если ребенку трудно фиксироваться на чем-то одном — обязательно следует обращаться к специалисту.

Установи четкие цели и дедлайны

Другими словами — распорядок дня. Для детей он очень важен с точки зрения развития психоэмоциональной составляющей, а для взрослых планирование упрощает выполнение той или иной работы.

Ребенок должен понимать последовательность своих действий ежедневно и конкретные временные пределы для выполнения ежедневных задач. Причем распорядок нужен не только для учебы, например, но и для досуга.

В то же время важно объяснить ребенку, каким должен быть результат работы — то есть, какова вообще цель этого процесса.

Разбивай большие задачи на меньшие

Ребенок не будет чувствовать себя обремененным, выполняя задания, которые не занимают много времени.

Если ребенок выглядит растерянным, когда ему следует прочитать раздел из учебника, давай ему читать по странице или по несколько абзацев.

Интерактивность и изменение вида деятельности

На примере это работает так: 20 минут английского, разминка, 20 минут математики, немного музыки, и можно снова возвращаться к английскому.

Монотонность — главный враг концентрации.

Также можно попытаться предложить ребенку выполнить домашнее задание в необычных условиях. К примеру, в теплое время года почитать на природе, а не дома. Другой вариант — использовать интерактивные методы обучения: графики, картинки, обучение с элементами игры.

Все это позволит повысить уровень заинтересованности ребенка, а значит и уровень внимательности.

Эффективная система мотивации

Поощрение работает более эффективно, чем страх наказания. На этом настаивают некоторые теоретики в области управления персоналом.

А как насчет детей? Развивая устойчивость внимания, важно выйти на тот уровень, когда ребенок сам осознает, какую он получит пользу от своей работы. Это мотивирует работать еще лучше, быть еще внимательнее, не отвлекаться.

В то же время угроза наказания мотивирует выполнить задание на уровне достаточном, чтобы избежать санкций.

Как только раздражитель в виде наружного давления исчезает, любое желание работать дальше тоже растворяется.

Кроме того, рассеянная память и концентрация могут быть связаны с количеством часов, проведенных у экранов телефона или телевизора. Доктор Комаровский дал несколько советов по воспитанию детей без гаджетов.

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