Батьківство

Круть-верть замість навчання? Як допомогти дитині стати більш зосередженою та уважною

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 18:00
Як допомогти дитині концентруватися
Фото: Pexels

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