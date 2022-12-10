Круть-верть замість навчання? Як допомогти дитині стати більш зосередженою та уважною

Діти дуже тонко відчувають події, які оточують нас щодня. Війна могла негативно вплинути на вміння дитини зосереджуватися на чомусь одному, що погано позначається на успішності в школі чи навіть на домашніх заняттях. Як допомогти дитині стати зосередженою та уважною та чи це лише дитяча проблема, розповіли психологи Telegram-каналу Психологічна підтримка.

Насправді відсутність концентрації може бути і в дорослому віці. Довільна увага людини зосереджується на чомусь одному приблизно вісім секунд. Далі концентрація залежить або від рівня зацікавленості, або від сили волі.

Тобто в процесі мислення ми знаходимо для себе внутрішнє обґрунтування, чому саме зараз варто зосередитись на цій роботі. А від дітей вимагати таке — безглуздо.

Діти завжди виберуть те, що їм цікавіше, а не те, що потрібно з погляду батьків. Тому варто знати кілька порад, які без зайвого примусу зможуть допомогти й дітям, і дорослим сконцентруватися.

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Варто також розуміти, що покращити уважність та концентрацію можна самостійно лише тоді, коли у дитини немає явних ускладнень із розвитком. Якщо дитині важко фіксуватися на чомусь одному — обов’язково варто звертатися до фахівця.

Встанови чіткі цілі та дедлайни

Іншими словами — розпорядок дня. Для дітей він вкрай важливий з погляду розвитку психоемоційної складової, а для дорослих планування полегшує виконання тієї чи іншої роботи.

Дитина має розуміти послідовність своїх дій щодня і конкретні часові межі на виконання щоденних завдань. Причому розпорядок потрібен не лише для навчання, наприклад, але також для дозвілля.

Водночас важливо пояснити дитині, яким має бути в підсумку результат роботи — тобто яка взагалі мета цього процесу.

Розбивай великі завдання на менші

Дитина не почуватиметься обтяженою, виконуючи завдання, які не займають багато часу.

Якщо дитина виглядає розгубленою, коли їй належить прочитати розділ із підручника, давай їй читати по сторінці або по декілька абзаців.

Інтерактивність та зміна виду діяльності

На прикладі це працює так: 20 хвилин англійської, розминка, 20 хвилин математики, трохи музики й можна знову повертатись до англійської.

Монотонність — головний ворог концентрації.

Також можна спробувати запропонувати дитині виконати домашнє завдання в незвичних умовах. Наприклад, в теплу пору року почитати на природі, а не вдома. Інший варіант — використовувати інтерактивні методи навчання: графіки, картинки, навчання з елементами гри.

Усе це допоможе підвищити рівень зацікавленості дитини, а отже — і рівень уважності.

Ефективна система мотивації

Заохочення працює ефективніше, ніж страх покарання. На цьому наполягають деякі теоретики у сфері управління персоналом.

А як щодо дітей? Розвиваючи стійкість уваги, важливо вийти на той рівень, коли дитина сама усвідомить, яку вона отримає користь від своєї роботи. Це мотивує працювати ще краще, уважніше, не відриватися.

Натомість загроза покарання мотивує виконати завдання лише на рівні достатньому, щоб уникнути санкцій.

Щойно подразник у вигляді зовнішнього тиску зникає, будь-яке бажання працювати далі теж розчиняється.

Розсіяна пам’ять та концентрація також може бути пов’язана з кількістю годин, проведених біля екранів телефона чи телевізора. Лікар Комаровський дав кілька порад, як виховувати дітей без гаджетів.

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