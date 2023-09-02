Чтобы перелет был легким для всех: как подготовиться к путешествию самолетом с маленьким ребенком

Часто родителям приходится путешествовать с детьми или на отдых, или к родным в другой город или даже страну. Нередко такие путешествия могут быть самолетом.

Но перелет может быть сложным как для детей, так и для родителей. Чтобы ребенок меньше капризничал, чувствовал себя комфортно и не мешал другим пассажирам, нужно подготовиться к полету.

Конечно, предусмотреть все ситуации невозможно. Но если взять с собой все необходимо и правильно выбрать рейс, путешествие может пройти легко для малышей и их родителей, в Mayo Clinic дали несколько советов по перелетам с детьми.

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Как сделать перелет с ребенком в самолете комфортным

Прежде всего, нужно подготовить все документы и приобрести билеты, они обязательны для всех, даже самых маленьких пассажиров. Но место ребенку до двух лет не выделяют, он путешествует на руках у родителей и попадает в категорию INF (infant — младенец).

Советы, которые сделают перелет с малышом комфортным:

малолюдный рейс — выбирай дни, когда пассажиров в самолете меньше, обычно это вторник, среда и четверг;

учитывай режим дня малыша — если правильно выбрать часы, есть шанс, что во время полета ребенок будет спать;

избегай рейсов с пересадками — это может утомить ребенка;

бронируй место заранее — это можно сделать при покупке билета или во время онлайн-регистрации за сутки до вылета. Но даже при необходимости в отдельном месте авиакомпания все равно посадит сопровождающих вместе с ребенком. Но, чтобы не было проблем с другими пассажирами, лучше сделать это заранее;

выбирай удобное место — лучше брать место в первых рядах, ведь там меньше трясет. Также есть немного больше места и можно вытащить ноги и расположить колыбель. Но нужно предупредить авиакомпанию в ее необходимости за 36-48 часов до вылета.

Что взять с собой в самолет, когда летишь с ребенком

Надо позаботиться о том, чем занять ребенка в течение рейса, также позаботиться о гигиене и перекусах. Так что с собой в самолет надо взять:

средства гигиены — подгузники, сухие и влажные салфетки, чтобы была возможность вытереть и переодеть ребенка;

гигиенический пакет — если ребенка стошнит, а также туда можно упаковать использованные средства гигиены или грязную одежду;

сменная одежда — если ребенок запачкается, не всегда можно вытереть пятна салфетками, лучше переодеться в чистый наряд;

еда и напитки — в салон самолета разрешается брать детскую смесь, печенье, соки, компоты и воду. На смесь для кормления ребенка не устанавливается ограничение 100 мл. Кроме этого, можно заказать питание у авиакомпании, преимущественно это детское пюре, сок или молоко;

развлечения — если ребенок не будет спать, он захочет играть. Чтобы он не мешал другим пассажирам, нужно позаботиться о том, что он будет делать. Можно взять с собой игрушки, для детей постарше — раскраски или книги. Можно также скачать мультики на телефон или планшет;

аптечка — перед полетом следует проконсультироваться с педиатром по поводу лекарств, которые можно давать ребенку в случае необходимости. Специалист осмотрит ребенка и установит правильную дозировку.

Чтобы ребенку было интересно в путешествии, нужно привлекать его к подготовке. В три-четыре года можно просить ребенка помогать собирать свой рюкзак и просить взять игрушки, рассказывать, почему нельзя взять очень большие по размеру или большое количество.

В процессе поездки можно заинтересовывать ребенка, рассказывать, где вы едете, почему, куда путешествуете, какие там есть особенности и т.д.

Сейчас многие мамы с детьми ездят в Польшу. Они либо уехали в поисках безопасности, либо путешествуют, либо навещают родных, а возможно, едут по делам. Однако время на что-нибудь интересное можно выделить. Ранее мы рассказывали, что посмотреть в Польше с ребёнком.

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