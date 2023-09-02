Чтобы перелет был легким для всех: как подготовиться к путешествию самолетом с маленьким ребенком

Часто родителям приходится путешествовать с детьми или на отдых, или к родным в другой город или даже страну. Нередко такие путешествия могут быть самолетом.
Но перелет может быть сложным как для детей, так и для родителей. Чтобы ребенок меньше капризничал, чувствовал себя комфортно и не мешал другим пассажирам, нужно подготовиться к полету.
Конечно, предусмотреть все ситуации невозможно. Но если взять с собой все необходимо и правильно выбрать рейс, путешествие может пройти легко для малышей и их родителей, в Mayo Clinic дали несколько советов по перелетам с детьми.
Прежде всего, нужно подготовить все документы и приобрести билеты, они обязательны для всех, даже самых маленьких пассажиров. Но место ребенку до двух лет не выделяют, он путешествует на руках у родителей и попадает в категорию INF (infant — младенец).
Советы, которые сделают перелет с малышом комфортным:
Надо позаботиться о том, чем занять ребенка в течение рейса, также позаботиться о гигиене и перекусах. Так что с собой в самолет надо взять:
Чтобы ребенку было интересно в путешествии, нужно привлекать его к подготовке. В три-четыре года можно просить ребенка помогать собирать свой рюкзак и просить взять игрушки, рассказывать, почему нельзя взять очень большие по размеру или большое количество.
В процессе поездки можно заинтересовывать ребенка, рассказывать, где вы едете, почему, куда путешествуете, какие там есть особенности и т.д.
Сейчас многие мамы с детьми ездят в Польшу. Они либо уехали в поисках безопасности, либо путешествуют, либо навещают родных, а возможно, едут по делам. Однако время на что-нибудь интересное можно выделить. Ранее мы рассказывали, что посмотреть в Польше с ребёнком.
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