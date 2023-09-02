Щоб переліт був легким для всіх: як підготуватися до подорожі літаком з маленькою дитиною

Часто батькам доводиться подорожувати з дітьми чи то на відпочинок, чи то до рідних в інше місто або навіть країну. Нерідко такі подорожі можуть відбуватися літаком.
Але переліт може бути складним як для дітей, так і для батьків. Щоб дитина менше вередувала, почувалася комфортно й не заважала іншим пасажирам, треба підготуватися до польоту.
Звісно, передбачити усі ситуації неможливо. Але якщо взяти з собою все необхідно та правильно вибрати рейс, подорож може пройти легко для малечі та її батьків, у Mayo Clinic дали кілька порад щодо перельотів з дітьми.
Насамперед треба підготувати усі документи та придбати квитки, вони обов’язкові для усіх, навіть найменших пасажирів. Але місце дитині до двох років не виділяють, вона подорожує на руках у батьків і потрапляє до категорії INF (infant — немовля).
Поради, які зроблять переліт з малюком комфортним:
Треба подбати про те, чим зайняти дитину протягом рейсу, також попіклуватися про гігієну та перекуси. Тож з собою в літак треба взяти:
Щоб дитині було цікаво у подорожі, треба залучати її до підготовки. У три-чотири роки можна просити дитину допомагати збирати свій рюкзак та просити взяти іграшки, розповідати, чому не можна взяти дуже великі за розміром або велику кількість тощо.
У процесі поїздки можна зацікавлювати дитину, розповідати, де ви їдете, чому, куди мандруєте, які там є особливості тощо.
Зараз багато мам з дітьми їздять до Польщі. Вони або виїхали у пошуках безпеки, або подорожують, або провідують рідних, а можливо їдуть у справах. Проте час на щось цікаве можна виділити. Раніше ми розповідали, що подивитися в Польщі з дитиною.
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