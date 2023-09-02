Щоб переліт був легким для всіх: як підготуватися до подорожі літаком з маленькою дитиною

Часто батькам доводиться подорожувати з дітьми чи то на відпочинок, чи то до рідних в інше місто або навіть країну. Нерідко такі подорожі можуть відбуватися літаком.

Але переліт може бути складним як для дітей, так і для батьків. Щоб дитина менше вередувала, почувалася комфортно й не заважала іншим пасажирам, треба підготуватися до польоту.

Звісно, передбачити усі ситуації неможливо. Але якщо взяти з собою все необхідно та правильно вибрати рейс, подорож може пройти легко для малечі та її батьків, у Mayo Clinic дали кілька порад щодо перельотів з дітьми.

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Як зробити переліт з дитиною в літаку комфортним

Насамперед треба підготувати усі документи та придбати квитки, вони обов’язкові для усіх, навіть найменших пасажирів. Але місце дитині до двох років не виділяють, вона подорожує на руках у батьків і потрапляє до категорії INF (infant — немовля).

Поради, які зроблять переліт з малюком комфортним:

малолюдний рейс — обирай дні, коли пасажирів у літаку найменше, зазвичай це вівторок, середа та четвер;

враховуй режим дня малюка — якщо правильно вибрати години, є шанс, що під час польоту дитина спатиме;

уникай рейсів із пересадками — це може виснажити дитину;

бронюй місце заздалегідь — це можна зробити при покупці квитка або під час онлайн-реєстрації за добу до вильоту. Але навіть за потреби в окремому місці авіакомпанія все одно посадить людей, що супроводжують, разом із дитиною. Утім, щоб не було проблем з іншими пасажирами, краще це зробити заздалегідь;

вибирай зручне місце — краще брати місце у перших рядах, адже там менше трясе. Також є трохи більше місця й можна витягнути ноги та розташувати люльку. Але треба попередити авіакомпанію у її необхідності за 36-48 годин до вильоту.

Що взяти з собою в літак, коли летиш з дитиною

Треба подбати про те, чим зайняти дитину протягом рейсу, також попіклуватися про гігієну та перекуси. Тож з собою в літак треба взяти:

засоби гігієни — підгузки, сухі та вологі серветки, щоб була можливість витерти і переодягнути дитину;

гігієнічний пакет — якщо дитину знудить, а також туди можна запакувати використані засоби гігієни чи брудний одяг;

змінний одяг — якщо дитина забрудниться, не завжди можна витерти плями серветками, краще перевдягнутися у чисте вбрання;

їжа та напої — до салону літака дозволяється брати дитячу суміш, печиво, соки, компоти та воду. На суміш для годування дитини не встановлюється обмеження 100 мл. Крім цього, можна замовити харчування в авіакомпанії, переважно це дитяче пюре, сік чи молоко;

розваги — якщо дитина не спатиме, вона захоче гратися. Щоб вона не заважала іншим пасажирам треба подбати про те, що вона робитиме. Можна взяти з собою іграшки, для дітей старшого віку — розмальовки чи книги. Також можна завантажити мультики на телефон чи планшет;

аптечка — перед польотом варто проконсультуватися з педіатром щодо ліків, які можна давати дитині у разі необхідності. Спеціаліст огляне дитину та встановить правильне дозування.

Щоб дитині було цікаво у подорожі, треба залучати її до підготовки. У три-чотири роки можна просити дитину допомагати збирати свій рюкзак та просити взяти іграшки, розповідати, чому не можна взяти дуже великі за розміром або велику кількість тощо.

У процесі поїздки можна зацікавлювати дитину, розповідати, де ви їдете, чому, куди мандруєте, які там є особливості тощо.

Зараз багато мам з дітьми їздять до Польщі. Вони або виїхали у пошуках безпеки, або подорожують, або провідують рідних, а можливо їдуть у справах. Проте час на щось цікаве можна виділити. Раніше ми розповідали, що подивитися в Польщі з дитиною.

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