100 причин гордиться тем, что я — украинец: бесплатная образовательная платформа для школьников

Война в Украине открыла миру нашу страну. Но не только иностранцы стали больше интересоваться нашей историей и культурой, но и сами украинцы стали больше беречь национальную память.

Зерно любви к своей стране, как известно, закладывается с детства. Поэтому дистанционная школа Unicorn School создала учебный проект для школьников 100 причин гордиться тем, что я — украинец.

Это бесплатная образовательная платформа в виде компьютерной игры, позволяющая детям узнать сто самых важных фактов об Украине. Читай, как ней пользоваться.

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100 причин гордиться тем, что я — украинец

Благодаря этой компьютерной игре дети смогут выучить:

географию Украины;

развитие IT в нашей стране;

всемирные рекорды;

культурное наследие;

вклад Украины в европейскую цивилизацию, науку и инженерию;

промышленность Украины;

спорт в нашей стране;

известных украинцев.

Каждый игрок будет иметь своего аватара, который будет двигаться по карте королевства знаний, а задача участника — “захватить королевство” знаниями.

Открывая новые города, ты будешь находить интересные факты об Украине и испытания для закрепления знаний. За удачное прохождение задач ты будешь получать монеты и кристаллы, чтобы улучшить своего аватара и побороться за звание лучшего знатока Украины.

Как пользоваться платформой:

Зарегистрируйся на платформе по этой ссылке. Найди на своей электронной почте пароль и войди в систему. Пройди короткий тур по королевству и начинай играть!

Однако заметь, что платформа не работает с мобильного телефона, поэтому играть можно с компьютера или планшета.

С 28 февраля по 31 марта ты можешь посоревноваться в получении наград, а 1 апреля преподавательский коллектив Unicorn School определит победителей, которых ждут ценные призы.

Не переживай, пользоваться платформой можно будет и после этого. Так что ты и дальше сможешь изучать интересные факты об Украине.

Сейчас родителям и педагогам приходится прилагать больше усилий, чтобы дать малышам качественные знания. Читай, как война повлияла на образование и память детей.

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