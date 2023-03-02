100 причин гордиться тем, что я — украинец: бесплатная образовательная платформа для школьников

Война в Украине открыла миру нашу страну. Но не только иностранцы стали больше интересоваться нашей историей и культурой, но и сами украинцы стали больше беречь национальную память.
Зерно любви к своей стране, как известно, закладывается с детства. Поэтому дистанционная школа Unicorn School создала учебный проект для школьников 100 причин гордиться тем, что я — украинец.
Это бесплатная образовательная платформа в виде компьютерной игры, позволяющая детям узнать сто самых важных фактов об Украине. Читай, как ней пользоваться.
Благодаря этой компьютерной игре дети смогут выучить:
Каждый игрок будет иметь своего аватара, который будет двигаться по карте королевства знаний, а задача участника — “захватить королевство” знаниями.
Каждый игрок будет иметь своего аватара, который будет двигаться по карте королевства знаний, а задача участника — “захватить королевство” знаниями.
Открывая новые города, ты будешь находить интересные факты об Украине и испытания для закрепления знаний. За удачное прохождение задач ты будешь получать монеты и кристаллы, чтобы улучшить своего аватара и побороться за звание лучшего знатока Украины.
Как пользоваться платформой:
Однако заметь, что платформа не работает с мобильного телефона, поэтому играть можно с компьютера или планшета.
Однако заметь, что платформа не работает с мобильного телефона, поэтому играть можно с компьютера или планшета.
С 28 февраля по 31 марта ты можешь посоревноваться в получении наград, а 1 апреля преподавательский коллектив Unicorn School определит победителей, которых ждут ценные призы.
Не переживай, пользоваться платформой можно будет и после этого. Так что ты и дальше сможешь изучать интересные факты об Украине.
Сейчас родителям и педагогам приходится прилагать больше усилий, чтобы дать малышам качественные знания. Читай, как война повлияла на образование и память детей.
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