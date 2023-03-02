100 причин пишатися тим, що я — українець: безкоштовна освітня платформа для школярів

Війна в Україні відкрила світові нашу країну. Та не тільки іноземці почали більше цікавитись нашою історією та культурою, а й самі українці стали більше берегти національну пам’ять.

Зерно любові до своєї держави, як відомо, закладається змалечку. Тому дистанційна школа Unicorn School створила навчальний проект для школярів 100 причин пишатися тим, що я — українець.

Це безкоштовна освітня платформа у вигляді комп’ютерної гри, яка дозволяє дітям дізнатись сто найважливіших фактів про Україну. Читай, як нею користуватись.

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100 причин пишатися тим, що я — українець

Завдяки цій комп’ютерній грі діти зможуть вивчити:

географію України;

розвиток IT в нашій країні;

всесвітні рекорди;

культурну спадщину;

внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію;

промисловість України;

спорт у нашій державі;

відомих українців.

Кожен гравець матиме свого аватара, який рухатиметься картою королівства знань, а завдання учасника — “захопити королівство” знаннями.

Відкриваючи нові міста, ти знаходитимеш цікаві факти про Україну та випробування для закріплення знань. За вдале проходження завдань ти отримуватимеш монети та кристали, щоб покращити свого аватара та позмагатися за звання кращого знавця України.

Як користуватись платформою:

Зареєструйся на платформі за цим посиланням. Знайди на своїй електронній пошті пароль та увійди в систему. Пройди короткий тур королівством та починай грати!

Однак зауваж, що платформа не працює з мобільного телефону, тож грати можна з комп’ютера або планшета.

З 28 лютого до 31 березня ти можеш позмагатися у здобутті винагород, а 1 квітня викладацький колектив Unicorn School визначить переможців, на яких чекають цінні призи.

Не переживай, користуватись платформою можна буде й після цього. Тож ти й надалі зможеш вивчати цікаві факти про Україну.

Нині батькам та педагогам доводиться докладати більше зусиль, щоб дати малюкам якісні знання. Читай, як війна вплинула на освіту та пам’ять дітей.

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