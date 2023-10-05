Родительство

Помощь 14 000 гривен: государство оплачивает путевки для оздоровления отдельным группам детей

Виктория Мельник, редактор сайта 05 октября 2023, 15:15
Получить деньги на путевку
Фото: Pexels

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