Для тебя Родительство

Тысячи ждут любви: сколько в Украине сирот и семей, готовых усыновить

Анастасия Грубрина, журналист сайта 02 июня 2025, 16:00
Сколько сирот в Украине
Фото Unsplash

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