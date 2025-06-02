Тысячи ждут любви: сколько в Украине сирот и семей, готовых усыновить

До начала полномасштабной войны усыновление в Украине продолжалось стабильными и уверенными шагами. Немалую часть детей забирали в семьи иностранцы. После 24 февраля 2022 года количество детей без родительской опеки и попечительства возросло, а для иностранцев ограничили возможности усыновления.

По состоянию на июнь 2025 года в Украине насчитывается около 61 500 сирот и детей, лишенных родительской опеки. 9 из 10 детей находятся в семейных формах воспитания.

Сколько в Украине сирот и детей лишенных родительской опеки

Об этом и больше рассказал в эфире телемарафона глава Государственной службы по делам детей Петр Добромильский. К семейным формам воспитания относятся опека и попечительство, усыновление, воспитание в детских домах семейного типа, приемные семьи и патронат.

Дети, лишенные родительской опеки, и дети-сироты — это 61,5 тысячи. Из них 91,2% — в семейных формах.

Не менее 15 тысяч детей могут быть усыновлены. В частности, это дети из домов семейного типа, приемных семей и патроната.

2407 семей готовы усыновить детей. Количество желающих существенно выросло по сравнению с прошлым годом. В 2024 году таковых было 1897 семей. За 2025 год уже усыновили 290 детей-сирот. Всеми усыновителями стали украинцы.

Больше всего в 2025 году усыновили детей в возрасте 3-5 лет (85 детей), 6-10 лет (78 детей) и 1-2 года (52 ребенка). Меньше усыновляют подростков в возрасте 11-17 лет — в семьи попали 40 детей с начала года. Шесть из 290 усыновленных — дети с инвалидностью.

Лидерами по усыновлению являются Днепропетровская, Киевская, Закарпатская, Житомирская и Одесская области.

Что нужно знать об усыновлении 2025

В процессе усыновлений в Украине началась позитивная тенденция, ведь за прошлый год в семьи попали 1270 детей (на 300 больше, чем в 2023 году). Ежегодно количество семей, желающих усыновить детей, увеличивается.

При усыновлении самое главное — безопасность ребенка, объясняет Добромильский. А потому процесс может быть небыстрым. В первую очередь, детям ищут семьи, которые будут отвечать их интересам.

Тем, кто хочет усыновить ребенка в Украине, нужно отвечать следующим требованиям:

Пройти обучение. Кстати, мы рассказывали о таких курсах. Не иметь судимостей. Подтвердить наличие жилья и дохода.

Кроме всего, в прошлом году для детских домов семейного типа государство приобрело более 50 жилищ. А в 2025 году на покупку такого жилья выделено 833 миллиона гривен.

Ранее мы говорили, что теперь детей можно забирать в семью до решения суда.

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