Тисячі чекають на любов: скільки в Україні сиріт і родин, готових усиновити

До початку повномасштабної війни усиновлення в Україні тривало стабільними і впевненими кроками. Чималу частку дітей забирали в родини іноземці. Та після 24 лютого 2022 року кількість дітей без батьківської опіки та піклування зросла, а для іноземців обмежили можливості усиновлення.

Станом на червень 2025 в Україні налічується близько 61 500 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 9 з 10 дітей перебувають у сімейних формах виховання.

Скільки в Україні сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування

Про це та більше розповів в ефірі телемарафону очільник Державної служби у справах дітей Петро Добромільський. До сімейних форм виховання належать опіка та піклування, усиновлення, виховання у дитячих будинках сімейного типу, прийомні родини та патронат.

Діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-сироти — це 61,5 тисячі. З них 91,2% — у сімейних формах.

Щонайменше 15 тисяч дітей можуть бути усиновленими. Зокрема це діти з будинків сімейного типу, прийомних родин і патронату.

Натомість 2407 родин готові усиновити дітей. Кількість охочих суттєво зросла у порівнянні з минулим роком. У 2024 році таких було 1897 сімей. За 2025 рік уже всиновили 290 дітей-сиріт. Усіма усиновлювачами стали українці.

Найбільше у 2025 усиновили дітей віком 3-5 років (85 діток), 6-10 років (78 діток) та 1-2 роки (52 дитини). Найменше усиновлюють підлітків у віці 11-17 років — до родин потрапили 40 дітей з початку року. Шестеро з 290 усиновлених — діти з інвалідністю.

Лідерами за усиновленнями є Дніпропетровська, Київська, Закарпатська, Житомирська та Одеська області.

Що потрібно знати про усиновлення 2025

У процесі усиновлень в Україні розпочалася позитивна тенденція, адже за минулий рік у родини потрапили 1270 дітей (на 300 дітей більше, ніж у 2023 році). Щороку кількість родин, які хочуть усиновити дітей, збільшується.

Під час усиновлення найголовніше — безпека дитини, пояснює Добромільский. А тому процес може бути нешвидким. Насамперед дітям шукають родини, які відповідатимуть їхнім інтересам.

Тим, хто хоче усиновити дитину в Україні, потрібно відповідати таким вимогам:

Пройти навчання. До речі, ми розповідали про такі курси. Не мати судимостей. Підтвердити наявність житла і доходу.

Крім усього, торік для дитячих будинків сімейного типу держава придбала понад 50 помешкань. А у 2025 році на купівлю такого житла виділено 833 мільйони гривень.

Раніше ми розповідали, що тепер дітей можна забирати у родину до рішення суду.

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