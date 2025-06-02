Для тебе Батьківство

Тисячі чекають на любов: скільки в Україні сиріт і родин, готових усиновити

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Червня 2025, 16:00
Скільки сиріт в Україні
Фото Unsplash

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