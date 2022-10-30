Родительство

Никаких истерик или запугиваний: сколько ребенок может сидеть перед экраном и как его отвлечь от компьютера

Виктория Мельник, редактор сайта 30 октября 2022, 14:00
Экранное время ребенка
Фото: Unsplash

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