Никаких истерик или запугиваний: сколько ребенок может сидеть перед экраном и как его отвлечь от компьютера

Дети 21 века уже не представляют своей жизни без телевизоров, планшетов и телефонов. Но часто родителей беспокоит количество времени, которое ребенок проводит перед экранами. Существует ли норма и с какого возраста можно вообще давать ребенку смотреть мультики на телевизоре или планшете?

С этим поможет разобраться детский педиатр Валерия Иванчук. Ведь цифровые технологии — часть нашей современной жизни, но их нельзя воспринимать как только отрицательное или положительное явление.

Реальность такова, что современные малыши получают ежедневный доступ к смартфонам, планшетам, телевизорам и видеоиграм дома. Родители нередко не имеют возможности, понимания, желания или сил на организацию досуга малышей.

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Ребенок начинает воспринимать экран как самый привлекательный и доступный источник развлечения. Но вместо активного познания мира, овладевания новыми умениями и навыками, общения со взрослыми и игр со сверстниками на площадке, потребляет развлекательный контент из гаджетов, часто — сверхурочно.

Это, несомненно, вредит нервно-психическому развитию и физическому здоровью. Например, уменьшается физическая активность и возникают проблемы с социализацией, словарный запас уменьшается, появляются частые истерики и нарушается режим питания и сна.

Опасность чрезмерного сидения перед экраном

Развлекательный видеоконтент доставляет ребенку краткосрочное удовольствие. Поэтому сложная деятельность, требующая концентрации внимания и усилий, становится скучной и неинтересной. Так что если у ребенка проявляется апатия к любым занятиям — в том числе и активным — нужно минимизировать или вовсе забрать экранное время.

Ребенку, у которого есть задержка речи, проблемы со сном и частые истерики или проблема с сепарацией, экраны нужно вводить в жизнь настолько позже, насколько это возможно.

Сколько времени ребенок может сидеть перед экраном

До 2 лет: нулевое время перед экраном, за исключением видеочата с семьей или друзьями;

От 2 до 5 лет: не более одного часа в день для совместного просмотра с родителями, братом или сестрой;

5-17 лет: обычно не более двух часов в день, за исключением домашних заданий.

Устанавливая правила, учитывай не только общее время, которое ребенок проводит перед экраном, но и следи за частыми перерывами, ведь это предохраняет нервную систему от сенсорной перегрузки и предотвращает привыкание.

Помни, что живое взаимодействие с родителями и сверстниками — разговоры, искренние эмоции, объятия, поцелуи, совместные развлечения — обеспечивают преимущества, которые невозможно заменить гаджетами.

Если твой ребенок злоупотребляет просмотром мультиков, следует ограничение вводить осторожно, — советует педиатр.

Предупреждай ребенка об истечении экранного времени за 5-10 минут до этого момента. Для детей младшего возраста (от двух до четырех лет) можно ставить ограничения в количестве роликов: один ролик с утра и один — вечером. Если ребенок не следует правилам, можно ввести штрафы: если смотришь сегодня больше, то завтра —меньше или вообще не смотришь мультиков.

Советы, как отвлечь ребенка от экранов

Часто дети крайне негативно реагируют на их ограничение от времяпрепровождения за экранами гаджетов. Поэтому родителям следует знать, как отвлечь ребенка без истерик у младших и затрат энергии у старших.

Развлечения с водой: мыльные пузыри, водяная мельница или кораблики. Взаимодействие с природными материалами: каштаны, листья или желуди станут хорошей игрой. Смотреть и читать книги со сказками или интересующей ребенка литературой. Тактильные игрушки также могут развлечь: начиная от обычного щекотания до кукольного театра.

Если ребенок не успокаивается, попробуй поговорить и оставить его на короткое время, чтобы он смог проанализировать ситуацию самостоятельно. Но ни в коем случае не кричи и не говори фразы, которые делают только хуже: а что именно нельзя говорить ребенку читай в материале.

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