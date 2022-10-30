Никаких истерик или запугиваний: сколько ребенок может сидеть перед экраном и как его отвлечь от компьютера

Дети 21 века уже не представляют своей жизни без телевизоров, планшетов и телефонов. Но часто родителей беспокоит количество времени, которое ребенок проводит перед экранами. Существует ли норма и с какого возраста можно вообще давать ребенку смотреть мультики на телевизоре или планшете?
С этим поможет разобраться детский педиатр Валерия Иванчук. Ведь цифровые технологии — часть нашей современной жизни, но их нельзя воспринимать как только отрицательное или положительное явление.
Реальность такова, что современные малыши получают ежедневный доступ к смартфонам, планшетам, телевизорам и видеоиграм дома. Родители нередко не имеют возможности, понимания, желания или сил на организацию досуга малышей.
Ребенок начинает воспринимать экран как самый привлекательный и доступный источник развлечения. Но вместо активного познания мира, овладевания новыми умениями и навыками, общения со взрослыми и игр со сверстниками на площадке, потребляет развлекательный контент из гаджетов, часто — сверхурочно.
Это, несомненно, вредит нервно-психическому развитию и физическому здоровью. Например, уменьшается физическая активность и возникают проблемы с социализацией, словарный запас уменьшается, появляются частые истерики и нарушается режим питания и сна.
Развлекательный видеоконтент доставляет ребенку краткосрочное удовольствие. Поэтому сложная деятельность, требующая концентрации внимания и усилий, становится скучной и неинтересной. Так что если у ребенка проявляется апатия к любым занятиям — в том числе и активным — нужно минимизировать или вовсе забрать экранное время.
Ребенку, у которого есть задержка речи, проблемы со сном и частые истерики или проблема с сепарацией, экраны нужно вводить в жизнь настолько позже, насколько это возможно.
Ребенку, у которого есть задержка речи, проблемы со сном и частые истерики или проблема с сепарацией, экраны нужно вводить в жизнь настолько позже, насколько это возможно.
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Устанавливая правила, учитывай не только общее время, которое ребенок проводит перед экраном, но и следи за частыми перерывами, ведь это предохраняет нервную систему от сенсорной перегрузки и предотвращает привыкание.
Помни, что живое взаимодействие с родителями и сверстниками — разговоры, искренние эмоции, объятия, поцелуи, совместные развлечения — обеспечивают преимущества, которые невозможно заменить гаджетами.
Если твой ребенок злоупотребляет просмотром мультиков, следует ограничение вводить осторожно, — советует педиатр.
Если твой ребенок злоупотребляет просмотром мультиков, следует ограничение вводить осторожно, — советует педиатр.
Часто дети крайне негативно реагируют на их ограничение от времяпрепровождения за экранами гаджетов. Поэтому родителям следует знать, как отвлечь ребенка без истерик у младших и затрат энергии у старших.
Если ребенок не успокаивается, попробуй поговорить и оставить его на короткое время, чтобы он смог проанализировать ситуацию самостоятельно. Но ни в коем случае не кричи и не говори фразы, которые делают только хуже: а что именно нельзя говорить ребенку читай в материале.
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