Батьківство

Жодних істерик чи залякувань: скільки дитина може сидіти перед екраном і як її відволікти від комп’ютера

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 14:00
Екранний час дитини
Фото: Unsplash

Більше новин
Бойові медики
Ангели ЗСУ: як працюють бойові медики на передовій
сирна запіканка
Ніби невагома хмаринка: як приготувати ніжну сирну запіканку від Володимира Ярославського
Жодних істерик чи залякувань: скільки дитина може сидіти перед екраном і як її відволікти від комп’ютера
Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу
Вакцинація проти грипу: кому й коли потрібно щепитись
Захисти себе вже зараз! Кому й коли потрібно щепитись від грипу — відповідає терапевтка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вакцинація проти грипу: кому й коли потрібно щепитись
Захисти себе вже зараз! Кому й коли потрібно щепитись від грипу — відповідає терапевтка
здорове харчування
У формі гри та власним прикладом: як навчити дитину обирати здорову їжу
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що робити жінкам у гарячих точках
Псоріаз - що це, причини, лікування, симптоми
Псоріаз — це не соромно! Що це за хвороба та як з нею живе Кім Кардаш’ян

Відео
0:02:09
Бойові медики

Ангели ЗСУ: як працюють бойові медики на передовій
Жодних істерик чи залякувань: скільки дитина може сидіти перед екраном і як її відволікти від комп’ютера
Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:27
Найбільший у світі радіотелескоп
Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп
0:03:20
Звільнене село Любимівці
Спали у свинарнику та катували людей! Що залишили по собі окупанти на Херсонщині
0:05:00
Історія військового, який втратив батьків під час атаки дронами
Десять секунд змінили життя назавжди — військовий про втрату батьків та дому під час атаки росіян
0:01:22
обмін полоненими
Завдання повернути додому усіх: 52 українців звільнили з полону, серед них — захисники Маріуполя
0:03:43
Історія Ірини
Снаряд вибухнув поряд, але вона вижила! Неймовірна історія 66-річної Ірини
0:04:25
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
0:04:30
Ідеї обігріву від українців
Не поспішай купувати буржуйку: як місцева влада пропонує боротися з холодами
Більше відео
Як стати ІТ
Читати далі
Мрієш стати IT-вцем? Розповідаємо, з чого почати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь