Жодних істерик чи залякувань: скільки дитина може сидіти перед екраном і як її відволікти від комп’ютера

Діти 21 століття уже не уявляють своє життя без телевізорів, планшетів та телефонів. Але часто батьків турбує кількість часу, який син чи донька проводить перед екранами. Чи існує норма екранного часу та з якого віку взагалі можна давати малечі дивитися мультики на телевізорі чи планшеті?

З цим допоможе розібратися дитяча педіатриня Валерія Іванчук. Адже цифрові технології — частина нашого сучасного життя, але їх не можна сприймати як винятково негативне чи позитивне явище.

Реальність така, що сучасні малюки отримують щоденний доступ до смартфонів, планшетів, телевізорів та відеоігор удома. Батьки нерідко не мають змоги, розуміння, бажання чи сил на організацію дозвілля малечі.

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Дитина починає сприймати екран як найпривабливіше і найдоступніше джерело розваг. Та замість активного пізнання світу, опановування нових вмінь та навичок, спілкування з дорослими та ігор із однолітками на майданчику, споживає розважальний контент із гаджетів, часто — понаднормово.

Це, без сумніву, шкодить нервово-психічному розвитку та фізичному здоров’ю. Зокрема, зменшується фізична активність та з’являються проблеми із соціалізацією, не росте словниковий запас, з’являються часті істерики й порушується режим харчування та сну.

Небезпека проведення надмірного часу перед екраном

Розважальний відеоконтент приносить дитині короткострокове задоволення. Тож складна діяльність, яка потребує концентрації уваги та зусиль, стає нудною та нецікавою. Тож якщо у дитини проявляється апатія до будь-яких занять, зокрема й до активних — треба мінімізувати або й зовсім забрати екранний час.

Дитині, в якої є затримка мовлення, проблеми зі сном та часті істерики чи проблема із сепарацією — екрани потрібно вводити в життя настільки пізніше, наскільки це можливо.

Скільки часу дитина може сидіти перед екраном

До 2 років: нульовий час перед екраном, за винятком відеочату з родиною чи друзями;

Від 2 до 5 років: не більше однієї години на день для спільного перегляду з батьками, братом чи сестрою;

5-17 років: зазвичай не більше двох годин на день, за винятком домашніх завдань.

Встановлюючи правила, враховуй не лише загальний час, який дитина проводить перед екраном, а й стеж за частими перервами, адже це береже нервову систему від сенсорного перевантаження та запобігає звиканню.

Пам’ятай, що жива взаємодія з батьками та однолітками — розмови, щирі емоції, обійми, цілунки, сумісні розваги — забезпечують переваги, які неможливо замінити гаджетами.

Якщо твоя дитина зловживає переглядом мультиків, варто обмеження вводити обережно, — радить педіатриня.

Попереджай дитину про закінчення екранного часу за 5-10 хвилин до цього моменту. Для дітей молодшого віку (від двох до чотирьох років) можна ставити обмеження у кількості роликів: один ролик зранку, і один — ввечері. Якщо дитина не дотримується правил, можна ввести штрафи: якщо дивишся сьогодні більше, то завтра —менше або взагалі не дивишся мультиків.

Поради, як відволікти дитину від екранів

Часто діти вкрай негативно реагують на їхнє обмеження від проведення часу за екранами гаджетів. Тож батькам варто знати, як відволікти дитину без істерик у молодших та затрат енергії у старших.

Розваги з водою: мильні бульки, водяний млин чи кораблики.

Взаємодія із природними матеріалами: каштани, листя чи жолуді стануть хорошою забавкою.

Розглядання та читання книжок із казками чи цікавої для дитини літератури.

Тактильні забавки також можуть розважити: починаючи від звичайного лоскотання до лялькового театру.

Якщо дитина не заспокоюється, спробуй поговорити та залишити її на короткий час самого, аби дитина змогла проаналізувати ситуацію самотужки. Але ні в якому разі не кричи та не говори фрази, які роблять тільки гірше: а що саме не можна говорити дитині — читай у матеріалі.

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