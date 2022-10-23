Не кажи цього, коли дитина вередує! Топ 10 шкідливих фраз, які травмують малюка

Майже кожен прагне стати справжнім другом для своєї дитини, навчитися знаходити правильні слова та заспокоювати, коли це необхідно.
Та в житті не буває все ідеально. Кожен дорослий зустрічається з маленьким непослухом своєї дитини, який може розгнівати або засоромити його перед іншими людьми.
Цей гнів може з’явитися через власну невпевненість та думки, що вони не здатні впоратися з дитиною. Саме через це доводиться червоніти перед знайомими чи у громадських місцях.
У спробах негайно заспокоїти малечу, дорослі можуть перегнути палицю з батьківським авторитетом. Тож замість того, щоб заспокоїти, на емоціях — травмувати дитину образливими виразами.
Лікарка педіатриня Юлія Себран та автори видавництва психологія для батьків 4mamas розповіли про десять найпоширеніших шкідливих виразів, які не заспокоюють малечу, а роблять гірше. Також ти дізнаєшся, чим замінити ці вирази.
Проявляти свій характер та темперамент — це абсолютно нормально, адже навіть маленька дитина — вже особистість.
Непослухом вважають поведінку, коли діти голосно розмовляють, бігають, стрибають, перекочуються по підлозі тощо. Однак чи справді це так погано?
Ми теж заручники власного минулого і живемо по шаблонному сценарію у суспільстві. Простіше кажучи, нас із дитинства вчать бути зручними, після чого ми вчимо цьому своїх дітей, а вони своїх.
Хоч ідеальними батьками бути неможливо, можна виховувати свою дитину незалежною та самостійною, а не зручною.
Фразами не плач, не кричи, не злися, старших треба слухати тощо, ми вчимо дітей приховувати свої емоції, замість того, щоб вчити екологічно випускати їх.
Натомість можна допомогти малечі сформулювати ці висновки й запитати, який урок дитина винесла із ситуації.
Просте запитання, нумо подумаємо, як слід було вчинити — розвиває у дитини мислення. Тут дорослий може допомогти малюку й разом з ним придумати, як можна було вийти з ситуації іншим способом.
Якщо ти скажеш, а уявімо, що ми на перегонах, то твоя дитина без зайвих прохань почне йти швидше.
Щоб не засмучувати малюка й менше мізкувати над подарунком, можна запропонувати їй, попросити це у Святого Миколая.
Наприклад, скажи, що ви у громадському місці, тож тут треба дотримуватися правил.
Виразом, що ти зробиш все за малечу, можна відбити бажання робити цю справу взагалі. Краще підбадьорити дитину й сказати, що ти зачекаєш, коли він(-вона) закінчить і що у дитини все вийде.
Сьогодні через війну важке випробування проходять не лише дорослі, а й діти. Тож навіть у них може виникнути депресія. У важкий час для дитини як ніколи важливо, щоб поруч був люблячий дорослий.
Ми розповіли, як побудувати сприятливу атмосферу у родині та допомогти дитині впоратися з переживаннями
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