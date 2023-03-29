Сломанная психика или яркая фантазия? Почему ребенку снятся кошмары и как ему помочь

С ночными ужасами знаком каждый взрослый, но реалистичные кошмары врываются даже в сны самых маленьких. Так, малыши тоже могут убегать от монстров, ходить бесконечными лабиринтами и т.д.

Однако о чем свидетельствуют страшные сны ребенка, как родители могут правильно помочь их преодолеть и всегда ли кошмары — это сигнал, что нужно обращаться к психологу? Все это рассказали в Минздраве.

Кошмары у ребенка: причины

На самом деле кошмары приходят во сны абсолютно всех, и дети не исключение. Так, по данным Минздрава, большинству детей периодически снятся кошмары — это норма.

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Страшные сны в юном возрасте могут свидетельствовать о переутомлении, перевозбуждении психики или болезни. Также ночные ужасы могут стать признаком психологической травмы у ребенка.

А чтобы понять, это простое переутомление или психологическая травма, нужно обратить внимание на количество кошмаров. Если они приходят крайне редко — нет причин беспокоиться.

Но когда ужасы случаются часто, мешают ребенку выспаться и влияют на его самочувствие днем, следует обратиться к семейному врачу или психологу.

Главное не навредить: как действовать, когда малышам снится кошмар

Какова бы ни была частота кошмаров — они всегда вызывают немало неприятных ощущений, страхов и т. д. Так что когда малышам снится кошмар, взрослым надо быть рядом и правильно помочь его пережить.

Во время самого кошмара главное не испугать малышей еще больше. Правильно вести себя помогут рекомендации от Минздрава:

не пытайся разбудить ребенка во время кошмара — лучше не касаться и не обнимать дергающегося или кричащего во сне ребенка, ведь он может не узнать тебя, а испугаться еще больше;

если ребенок проснулся, убедись, что он тебя узнал и понимает, где находится. Спроси, как ее зовут, как зовут тебя или домашнего любимца;

дай ребенку понять, что ты рядом и все хорошо — спокойное присутствие взрослого поможет ребенку чувствовать себя в безопасности;

скажи ребенку, что ему приснился страшный сон, но теперь все прошло и он в безопасной реальности;

не настаивай, чтобы ребенок рассказал, что ему приснилось, если он этого не хочет;

помоги малышу снова заснуть — предложи что-то, что успокоит и поможет вернуться ко сну: любимую мягкую игрушку, одеяло, подушку, ночник, сказку на ночь, тихую музыку или обсуди приятные сны, которые хотел бы видеть ребенок.

А что делать утром? Как помочь пережить страшный сон

По данным Минздрава, чаще всего дети рассказывают о своих снах утром после пробуждения. Однако выразить увиденное и пережитое во сне ребенок может не только словами.

Малыш может нарисовать образы из сна или написать о кошмаре при дневном свете — это помогает страшным силуэтам потерять свою силу.

Отлично, если ребенок сможет проговорить, прорисовать или прописать счастливое окончание своего тревожного сна. А предложить сложить счастливый конец могут именно родители, рассказала детская психолог Светлана Ройз.

К примеру, можешь предложить придумать, как можно было бы победить врагов или монстров, преследовавших во сне.

— Важно, чтобы ребенок сам участвовал в этих действиях и сам расправлялся со страхами, — добавила врач.

Каким бы ни был сон, вставать утром с теплой кровати всегда трудно, а еще труднее поднять с такой кровати малыша. Как правильно будить ребенка с утра после перерыва, читай в материале.

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