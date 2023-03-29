Зламана психіка чи яскрава фантазія? Чому дитині сняться кошмари та як їй допомогти

З нічними жахіттями знайомий чи не кожен дорослий, та реалістичні кошмари вриваються у сни навіть до найменших. Так, малеча теж може втікати від монстрів, ходити нескінченними лабіринтами тощо.

Однак про що свідчать страшні сни дитини, як батьки можуть правильно допомогти їх подолати й чи завжди кошмари — це сигнал, що треба звертатися до психолога? Усе це розповіли у МОЗ.

Кошмари у дитини: причини

Насправді кошмари приходять у сни абсолютно усіх, і діти — не виняток. Так, за даними МОЗ, більшості дітей періодично сняться кошмари — це норма.

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Страшні сни в юному віці можуть свідчити про перевтому, перезбудження психіки чи хворобу. Також нічні жахіття можуть стати ознакою психологічної травми у дитини.

А щоб зрозуміти, це проста перевтома чи психологічна травма, треба звернути увагу на кількість кошмарів. Якщо вони трапляються вкрай рідко — немає причин тривожитися.

Але коли жахіття трапляються часто, заважають дитині виспатися та впливають на її самопочуття вдень, слід звернутися до сімейного лікаря або психолога.

Головне не нашкодити: як діяти, коли малечі сниться кошмар

Хай яка частота кошмарів — вони завжди викликають чимало неприємних відчуттів, страхів тощо. Тож коли малечі сниться кошмар, дорослим треба бути поруч і правильно допомогти пережити неприємність.

Під час самого кошмару головне не налякати малечу ще більше. Правильно поводитися допоможуть рекомендації від МОЗ:

не намагайся розбудити дитину під час кошмару — краще не торкатися та не обіймати дитину, яка сіпається чи кричить уві сні, адже вона може не впізнати тебе, а злякатися ще більше;

якщо дитина прокинулася, впевнися, що вона тебе впізнала і розуміє, де перебуває. Запитай, як її звати, як звати тебе або домашнього улюбленця;

запевни дитину, що ти поруч і все добре — спокійна присутність дорослого допоможе дитині почуватися в безпеці;

скажи дитині, що їй наснився страшний сон, але тепер все минулося і вона в безпечній реальності;

не наполягай, щоб дитина розповіла про сон, якщо вона цього не хоче;

допоможи малюку знову заснути — запропонуй щось, що заспокоїть та допоможе повернутися до сну: улюблену м’яку іграшку, ковдру, подушку, нічник, казку на ніч, тиху музику чи обговори приємні сни, які б хотіла бачити дитина.

А що робити зранку? Як допомогти пережити страшний сон

За даними МОЗ, переважно діти розповідають про свої сни вранці після пробудження. Однак висловити побачене й пережите уві сні дитина може не лише словами.

Малеча може намалювати образи зі сну або написати про кошмар при денному світлі — це допомагає страшним силуетам втратити свою силу.

Дуже добре, якщо дитина зможе проговорити, промалювати чи прописати щасливе закінчення свого тривожного сну. Запропонувати скласти щасливий кінець для страшного сну можуть саме батьки, розповіла дитяча психологиня Світлана Ройз.

До прикладу, запропонуй придумати, як можна було б перемогти тих ворогів чи монстрів, які переслідували малечу уві сні

— Важливо, щоб дитина сама брала участь у цих діях та сама розправлялася зі страхіттями, — додала лікарка.

Хоч яким був сон, вставати зранку з теплого ліжка — завжди важко, а ще важче підняти з такого ліжка малечу. Як правильно будити дитину зранку після перерви, читай у матеріалі.

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