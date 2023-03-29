Зламана психіка чи яскрава фантазія? Чому дитині сняться кошмари та як їй допомогти

З нічними жахіттями знайомий чи не кожен дорослий, та реалістичні кошмари вриваються у сни навіть до найменших. Так, малеча теж може втікати від монстрів, ходити нескінченними лабіринтами тощо.
Однак про що свідчать страшні сни дитини, як батьки можуть правильно допомогти їх подолати й чи завжди кошмари — це сигнал, що треба звертатися до психолога? Усе це розповіли у МОЗ.
Насправді кошмари приходять у сни абсолютно усіх, і діти — не виняток. Так, за даними МОЗ, більшості дітей періодично сняться кошмари — це норма.
Страшні сни в юному віці можуть свідчити про перевтому, перезбудження психіки чи хворобу. Також нічні жахіття можуть стати ознакою психологічної травми у дитини.
Страшні сни в юному віці можуть свідчити про перевтому, перезбудження психіки чи хворобу. Також нічні жахіття можуть стати ознакою психологічної травми у дитини.
А щоб зрозуміти, це проста перевтома чи психологічна травма, треба звернути увагу на кількість кошмарів. Якщо вони трапляються вкрай рідко — немає причин тривожитися.
Але коли жахіття трапляються часто, заважають дитині виспатися та впливають на її самопочуття вдень, слід звернутися до сімейного лікаря або психолога.
Хай яка частота кошмарів — вони завжди викликають чимало неприємних відчуттів, страхів тощо. Тож коли малечі сниться кошмар, дорослим треба бути поруч і правильно допомогти пережити неприємність.
Під час самого кошмару головне не налякати малечу ще більше. Правильно поводитися допоможуть рекомендації від МОЗ:
За даними МОЗ, переважно діти розповідають про свої сни вранці після пробудження. Однак висловити побачене й пережите уві сні дитина може не лише словами.
Малеча може намалювати образи зі сну або написати про кошмар при денному світлі — це допомагає страшним силуетам втратити свою силу.
Дуже добре, якщо дитина зможе проговорити, промалювати чи прописати щасливе закінчення свого тривожного сну. Запропонувати скласти щасливий кінець для страшного сну можуть саме батьки, розповіла дитяча психологиня Світлана Ройз.
До прикладу, запропонуй придумати, як можна було б перемогти тих ворогів чи монстрів, які переслідували малечу уві сні
До прикладу, запропонуй придумати, як можна було б перемогти тих ворогів чи монстрів, які переслідували малечу уві сні
— Важливо, щоб дитина сама брала участь у цих діях та сама розправлялася зі страхіттями, — додала лікарка.
Хоч яким був сон, вставати зранку з теплого ліжка — завжди важко, а ще важче підняти з такого ліжка малечу. Як правильно будити дитину зранку після перерви, читай у матеріалі.
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