Немного учебы, и снова отдыхать. Когда начнутся весенние каникулы в украинских школах

Украинские школьники почти два года учатся в условиях полномасштабной войны. Из-за нападения России изменилась длительность учебного года, и сдвинулся график каникул. В нашем материале рассказываем, когда в Украине начнутся весенние каникулы 2024.

Весенние каникулы 2024: когда начнутся в Украине

Учебный год 2023-2024 начался 1 сентября 2023 и продлится до 28 июня 2024. Это на месяц дольше обычного. Такое решение приняли, чтобы дети получили все знания, которые могли пропустить из-за боевых действий, блекаутов.

Однако каждая школа и городская администрация могут самостоятельно устанавливать графики обучения и каникул.

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Министерство образования и науки в начале учебного года утвердило ориентировочные даты каникул. Согласно приказу, весенние каникулы 2024 приходятся на следующие даты:

с 25 по 31 марта 2024 года.

Министерство образования также рекомендовало очную форму обучения, если ситуация с безопасностью это позволяет. Но окончательное решение принимается местными ОГА/ОВА.

Пока длинных каникул для школьников не предусмотрено, ведь энергетическая ситуация и безопасность позволяют посещение детьми школ.

В частных школах чаще всего даты каникул отличаются, поэтому стоит узнать о графике в администрации школы или на сайте.

Последние звонки, по плану, должны пройти 31 мая.

Раньше мы рассказывали, когда записывать ребенка на подготовку в школу.

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