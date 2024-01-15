Трохи навчання, і знову відпочивати. Коли розпочнуться весняні канікули в українських школах

Українські школярі майже два роки навчаються в умовах повномасштабної війни. Саме через напад Росії змінилася тривалість навчального року та зсунувся графік канікул. У нашому матеріалі розповідаємо, коли в Україні розпочнуться весняні канікули 2024.

Весняні канікули 2024: коли розпочнуться в Україні

Навчальний рік 2023-2024 розпочався 1 вересня 2023 і триватиме до 28 червня 2024. Це на місяць довше, ніж зазвичай. До такого рішення вдалися, щоб діти здобули всі знання, які могли пропустити через бойові дії, блекаути.

Однак кожна школа та міська адміністрація можуть самостійно встановлювати графіки навчання та канікул.

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Міністерство освіти й науки на початку навчального року затвердило орієнтовні дати канікул. За ним, весняні канікули 2024 припадають на такі дати:

з 25 по 31 березня 2024 року.

Міністерство освіти також рекомендувало очну форму навчання, якщо безпекова ситуація це дозволяє. Але остаточне рішення ухвалюють місцеві ОДА/ОВА.

Поки що довгих канікул для школярів не передбачено, адже енергетична та безпекова ситуація дозволяє відвідування дітьми шкіл.

У приватних школах найчастіше канікули відрізняються, тому варто дізнатися про графік в адміністрації школи чи на сайті.

Останні дзвоники, за планом, мають відбутися 31 травня.

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