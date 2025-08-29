Программа єЯсла: как компенсации мамам дадут возможность строить карьеру

Только половина женщин, имеющих детей от 3 до 5 лет, работают. Для сравнения, 70% женщин без детей — трудоустроены. Почему женщины с детьми часто не выходят на работу? Потому как не на кого оставить ребенка, а денег, чтобы платить за няню, тоже может не быть.

Поэтому Кабинет министров инициировал программу єЯсла. Пока Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который должен ее запустить. Что будет предусматривать новая программа для украинских мамочек єЯсла — рассказал Яне Брензей министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

єЯсла: как новая программа даст мамам шанс выйти на работу

Министр социальной политики подтверждает, что семьи с детьми становятся более уязвимыми, потому что матери не имеют возможности выходить на работу. Поэтому решили инициировать программу єЯсла.

Это непосредственно возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком, предоставленным учреждением дошкольного образования, другими юридическими лицами, предоставляющими соответствующие услуги или ФЛП, осуществляющим образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Такая программа позволит семьям совмещать уход за ребенком и работу. Право на такие возмещения будет иметь один из родителей или другой законный представитель, который будет ухаживать за ребенком и работать.

По словам министра, помощь по программе єЯсла будут оказывать с первого месяца после достижения ребенком годовалого возраста и до трех лет.

То есть, когда ребенку исполняется год, мама или отец, кто является опекуном ребенка, смогут обратиться за компенсацией услуг няни, садика или того, кто будет за этим ребенком ухаживать.

Суммы компенсаций и прочие детали будет прописывать Кабмин. Пока речь идет об уровне помощи на сумму минимальной зарплаты или двойной минималки для детей с инвалидностью.

Такая программа призвана стимулировать родителей выходить на работу и восстанавливать свою занятость уже после первого года ребенка. Это возможность для украинских матерей быстрее выходить на работу и строить карьеру.

Но в Украине не хватает садиков, готовых брать детей годовалого возраста. Новая программа будет стимулировать на это спрос, поэтому садикам придется расширять возрастной диапазон. По всей вероятности, активнее к этому будут приобщаться частные детские сады.

Когда законопроект о яслях будет принят во втором чтении, он будет иметь нормативную базу для запуска. В Минсоцполитики заинтересованы, чтобы услуга єЯсла заработала уже с 1 января 2026 года.

Деньги-компенсации за услуги няни или садиков будут выплачивать на карточку Дія. Программу сразу запустят по всей Украине. По имеющейся статистике, около 110 тысяч детей в Украине сейчас ходят в детские сады. На такое количество детей и рассчитывают будущую программу єЯсла.

