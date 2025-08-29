Програма єЯсла: як компенсації мамам дадуть можливість будувати кар’єру

Лише половина жінок, які мають дітей від 3 до 5 років, працюють. Для порівняння, 70% жінок без дітей — працевлаштовані. Чому жінки з дітьми часто не виходять на роботу? Бо немає на кого лишити дитину, а грошей, аби платити за няню, теж може не бути.

Тож Кабінет міністрів ініціював програму єЯсла. Наразі Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який має її запустити. Що передбачатиме нова програма для українських матусь єЯсла — розповів Яні Брензей міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

єЯсла: як нова програма дасть мамам шанс вийти на роботу

Міністр соціальної політики підтверджує, що родини з дітьми стають більш вразливими, бо матері не мають можливості виходити на роботу. Через це вирішили ініціювати програму єЯсла.

Це безпосередньо відшкодування вартості послуг догляду за дитиною, наданою закладом дошкільної освіти, іншими юридичними особами, які надають відповідні послуги або ФОП, який провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Така програма дасть родинам можливість поєднувати догляд за дитиною і роботу. Право на такі відшкодування матиме один із батьків або інший законний представник, який доглядатиме дитину і працюватиме.

За словами міністра, допомогу за програмою єЯсла надаватимуть з першого місяця після досягнення дитиною однорічного віку і до трьох років.

Тобто, коли дитинці виповнюється рік, мама або батько, хто є опікуном дитини, зможуть звернутися за компенсацію послуг няні, садочка чи того, хто буде за цією дитиною доглядати.

Суми компенсацій та інші деталі прописуватиме Кабмін. Поки що йдеться про рівень допомоги на суму мінімальної зарплати або подвійної мінімалки для дітей з інвалідністю.

Така програма покликана стимулювати батьків виходити на роботу і відновлювати свою зайнятість вже після першого року дитини. Це можливість для українських мам швидше виходити на роботу і будувати кар’єру.

Проте в Україні бракує садочків, які готові брати дітей однорічного віку. Нова програма стимулюватиме на це попит, тож садочкам доведеться розширювати віковий діапазон. Ймовірно, активніше до цього долучатимуться приватні дитячі садки.

Коли законопроект про єЯсла ухвалять у другому читанні, він матиме нормативну базу для запуску. У Мінсоцполітики зацікавлені, аби послуга єЯсла запрацювала вже з 1 січня 2026 року.

Кошти-компенсації за послуги няні чи садочків виплачуватимуть на картку в Дія. Програму відразу запустять по всій Україні. За наявною статистикою, близько 110 тисяч дітей в Україні нині ходять у дитячі садочки. На таку кількість дітей і розраховують майбутню програму єЯсла.

