Часики тикают? Почему на женщин давят по поводу рождения детей и действительно ли риски для беременной становятся выше

Рождение ребенка — важный и сложный процесс, на который партнеры должны идти сознательно, подготовленными и наполненными. Для украинского народа рождение ребенка издавна имело свои смыслы: появление малыша в семье предвещало добро, согласие, развитие и процветание.

А вот рождение ребенка у незамужней женщины стыдилось, и мать, и ребенок часто становились объектами издевательств. В настоящее время такие действия назвали бы стигматизацией и буллингом.

И хотя благодаря развитию феминистических нарративов, сейчас рождение и рост ребенка без отца не является проблемой, однако сам факт появления младенца до сих пор остается фактором влияния на женщин.

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В настоящее время воспитывать ребенка могут как женщины, так и мужчины, а также пары между женщинами или мужчинами. Ведь главное в вопросах воспитания — давать любовь, поддержку и базовое материальное обеспечение, с возможностью показать: любовь может быть разной, и в этом её уникальность.

Однако в этом материале мы акцентируем внимание на гетеросексуальных женщинах. Обычно именно их считают “хорошими матерями”: они замужем, здоровы, среднего возраста и страдают от вопросов родных и знакомых людей во время праздников или случайных встреч: “А когда уже дети?”.

Такие ожидания, которые выдвигает общество женщинам, создают так называемый жизненный календарь.

Это как “расписание”, где четко определено, что большинство женщин выстраивают свою жизнь так, чтобы родить детей.

В таком случае общество создает и новые условия, не придерживаясь которых женщина, вероятно, столкнется с осуждением. Например, с непониманием сталкиваются молодые девушки и женщины, рожающие до 20 лет. Им говорят: “Рано, лучше бы ещё погуляла”.

А вот тем, кто сначала стремится реализоваться в других сферах жизни, а только после 30 лет решаются на материнство, кто-то скажет: “А не поздно ли? Чего так долго?” Таких матерей часто зовут “старородящими”.

Поздняя беременность: какой это возраст

Ещё два десятка лет назад на женщину, которая до 25 лет ещё не родила даже одного ребенка, могли искоса поглядывать. Те же, кто беременел после 30 лет, часто могли услышать неприятные слова в свою сторону.

А полвека назад беременная женщина 25 лет уже считалась “старородящей”.

Сегодня первые роды после 35 лет стали нормой. Хотя врачи и дальше обращают внимание рожениц на уровень риска беременеть и рожать после снижения фертильности, а также отмечают повышение риска родить ребенка с инвалидностью.

Однако вместе с развитием науки и медицины женщины все чаще решаются на зрелое и сознательное материнство, признают создание семьи и рождения детей не главной целью их жизни.

Гинеколог и врач УЗИ Алина Полюхович объяснила, что четких возрастных рамок, когда рожать уже нельзя, не существует. По её словам, пока есть овариальный резерв, женщина может родить ребенка.

— Понятно, что чем старше женщина, тем меньше овариальный резерв, — говорит врач.

Поздняя беременность: объяснение гинеколога

Многих девушек и женщин запугивают опасностью поздней беременности. Мы расспросили у гинеколога и врача УЗИ Алины Полюхович о реальных угрозах для вынашивания и рождения ребенка в зрелом возрасте.

— Какие риски поздней беременности?

— Риски поздней беременности: рождение ребенка с генетическими отклонениями (с синдромом Дауна, синдромом Патау и другое). Исследовать патологию можно, выполняя УЗИ-скрининги.

Вместе с тем с возрастом у женщин могут развиваться сопутствующие патологии: сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистая или опорно-двигательная патология, — объясняет врач.

Также есть консультации генетиков. На них направляют тогда, когда существуют риски развития отклонений. Лучше всего проходить такие консультации ещё до беременности или на её ранних сроках.

Среди показаний, по которым могут направить на медико-генетическое консультирование:

возраст матери — 35 лет и старше, возраст отца — 40 лет и старше;

наличие у одного из родителей наследственной патологии, хромосомной перестройки или врожденного порока развития;

наличие у беременной фенилкетонурии, муковисцидоза и других наследственных заболеваний;

наличие в семье живых или умерших детей с наследственной или хромосомной патологией, врожденными пороками развития — изолированными или множественными, мертворождением;

наличие вышеупомянутой патологии среди родственников;

кровнородственный брак;

обычное невынашивание беременности неустановленного генеза в I триместре беременности;

неблагоприятное влияние в ранние сроки беременности (заболевания, диагностические или лечебные процедуры, прием медикаментов);

осложненное течение беременности (угроза прерывания с раннего срока, не поддающаяся терапии, многоводию и маловодию);

беременные после ВРТ;

патология плода, выявленная при пренатальном скрининге (УЗ, биохимические маркеры, высокий индивидуальный генетический риск возникновения хромосомной и некоторой врожденной патологии);

наличие у супругов вредных факторов, связанных с профессией.

— Как подготовиться к поздней беременности?

— Готовиться нужно к любой беременности, желательно, чтобы она была планируемой, и перед этим партнеры прошли обследование.

Для женщины следует пройти консультации у смежных специалистов для коррекции общеклинических анализов. То есть нужно проверить анализы крови, мочи, ВИЧ, гепатиты, сифилис, ТОРЧ-инфекции. Следует также обязательно вакцинироваться от:

гриппа;

COVID-19;

дифтерии;

столбняка.

Гинеколог напоминает, что на наличие возможных рисков для беременности также должен смотреть семейный врач. Только после этого следует планировать беременность.

За три месяца до беременности врачи советуют принимать фолиевую кислоту, фолаты, йод и витамин-D. Все это — по той дозировке, которую определит твой врач.

Также не забывай о правильном питании, здоровом сне и умеренных физических активностях.

— Также важно подыскивать педиатров для будущего малыша, читать соответствующую литературу о кормлении ребенка, — советует Алина Полюхович.

Родишь — все пройдет. Где нас обманывают?

По словам гинеколога, это ещё один, к сожалению, распространенный миф. Болезненные менструации не пройдут после рождения ребенка, равно как и не исчезнет акне или сопутствующая патология в организме женщины.

— Когда говорят: “Родишь — пройдет”, то на самом деле ничего не проходит. Может измениться цикл менструации — её количество, интенсивность.

Но роды не панацея или метод лечения, это так не работает.

— Почему иногда гинекологи давят на пациенток и советуют рожать как можно быстрее, даже если женщина ещё совсем юная?

— “Рожай быстрее” — вообще не работает. В практике это только миф. Сейчас достаточно много прогрессивных гинекологов, которые не акцентируют на беременности, например, в 20 лет. Это совершенно неуместно, ведь беременность и рождение ребенка — выбор женщины.

В 30 лет рожают абсолютно здоровых детей, риски становятся выше у беременных после 40 лет.

Поэтому я советую просто менять таких гинекологов, которые считают целесообразным давить на пациенток и советовать, когда им лучше рожать, — заключает Алина Полюхович.

Почему женщины стали рожать позже

Как отмечалось выше, женщина во время своих молодых лет сталкивается с давлением со стороны родных и даже знакомых, которые в том или ином разговоре обязательно вспомнят важность рождения детей как можно быстрее. Однако с подобным давлением сталкиваются и женщины после 40, которым намекают на внуков в их возрасте.

Издание Гендер в деталях это явление признало “репродуктивным давлением” и описало его как таковое, где материнство рассматривается как ядро женской идентичности.

В “расписание” или тайминг материнства вписано конструирование идентичности бабушки, которое в обществе также является признаком “нормальности”. Раннее материнство дает возможность побыть бабушкой.

На женщин репродуктивного возраста давят так же, как и на их матерей, екоторые щё не стали бабушками. Старшее поколение часто “прессует” собственных детей, словно “спасая” обоих от стигматизации: мол, ты станешь матерью, а я — бабушкой, успею тебе помочь с внуками и выполню свою миссию.

По данным Государственной службы статистики Украины во Львовской области, в 2021 году в регионе увеличилась доля женщин, рожавших после 30 лет: их стало 41%. За год до этого количество таких женщин достигало 39% всех жительниц области.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковской области: в 2020 году матерями до 20 лет стало всего 4,3% от всего количества женского населения края. В то же время после 20 и до 24 лет родили 26% женщин, после 25 и до 29 лет — 34,4%.

В возрасте от 30 до 39 лет родило 33,2% женщин области.

К такому увеличению доли тех, кто предпочитает зрелое материнство, привели демографические изменения, окончание обучения, выход на рынок труда. К тому же, ныне отцовство и материнство являются выбором, а не обязательной частью супружеской жизни.

Психологическая составляющая позднего материнства

Это также можно объяснить и изменением отношения людей к психологической составляющей жизни.

Психолог, владеющая методиками КПТ и CFT, ДБТ, Богдана Валигура в комментарии редакции Вікна-новини объяснила, почему сейчас мы наблюдаем более позднее материнство среди женщин. Эксперт подчеркнула: здесь следует понимать, что для каждой женщины это индивидуальный вопрос, однако можно выделить несколько общих причин.

— Во-первых, мы должны понимать, что продолжительность качественной жизни людей за последние 50-70 лет очень сильно увеличилась. Если сейчас женщина в 25 лет только заканчивает высшее образование и начинает свою карьеру, зарабатывает средства, — а в Европе ещё и имеет большой студенческий долг, то ещё 50 лет назад в возрасте 25 лет женщина уже должна была иметь двоих детей.

А в возрасте 45 лет женщины уже считались старыми, у которых уже нет никакой радости в жизни. Сейчас изменился и уровень медицины, который позволяет здоровым образом иметь поздние материнства, — отмечает Богдана Валигура.

Увеличение возраста продолжительности качественной жизни откладывает нашу реализацию и, конечно, женщины откладывают материнство на время, когда они смогут себе это позволить.

Раньше рожали в возрасте 20-22 лет, но это не значит, что женщины были счастливы этому материнству, — заключает эксперт. — И не все они этого хотели, просто раньше в возрасте 40 лет жизнь женщины фактически заканчивалась.

Сейчас ситуация изменилась, потому что кроме молодости и репродуктивности женщина получает образование, имеет деньги, независимость и возможность реализации.

Однако каждый случай индивидуален: кто-то откладывает материнство, потому что ещё не может позволить это финансово, или из-за ситуации в стране, из-за карьеры или психологической неготовности.

Позднее материнство: преимущества и недостатки

У зрелого материнства есть не только преимущества, но и недостатки.

— Мы должны понимать, что каждая женщина должна сознательно подходить к этому решению и должна проконсультироваться со своими врачами: эндокринологами, гинекологами, — говорит Богдана Валигура.

Также мы должны учитывать, что после 35 лет количество хромосомных мутаций у ребенка увеличивается. Есть рекомендованные генетические тесты для того, чтобы проверить это. Также уменьшается количество энергии у женщины на воспитание детей.

С другой стороны, женщина после 35 чаще всего бывает гораздо более устойчива в экономическом и социальном плане, более независима от мужчины или родителей.

То есть у такой матери есть условия безопасности, а также знает кто она — реализованная женщина получает от материнства большее удовольствие.

На наличие такого удовольствия однозначно влияет и психологическая подготовка женщины к новому этапу своей жизни. Однако психолог Богдана Валигура считает, что к позднему материнству привела не популярность работы с психологами, а наличие финансовой возможности воспитать следующее поколение.

— У меня скудный процент клиентов, которые откладывают свое родительство из-за того, что им нужно разобраться в себе или пожить для себя, подготовиться к этому, проработать определенные проблемы.

Я думаю, что это влияние очень несущественно, гораздо больше на это решение влияют образование, деньги, возможности реализоваться, а сейчас, безусловно, ещё и война, — заключает эксперт.

Средний возраст матерей: опыт Европы

И хотя в Украине увеличивается количество женщин, стремящихся к сознательному и зрелому материнству в противоположность раннему, в Европе такая тенденция начала увеличиваться давно.

По данным Евростата за 2019 год, средний возраст рождения первого ребенка в ЕС колеблется от 26,3 лет для женщин в Болгарии до 31,3 лет в Италии.

Об этом сообщало издание Европейская правда. Также можно заметить, что средний возраст рождения первого ребенка в странах ЕС продолжает расти и на 2019 год достигал 29,4 года.

В Эстонии средний возраст рожениц достигал 28,2 лет, а в Испании, Италии и Люксембурге самый высокий возраст рождения первого ребенка — более 31 года.

Вместе с тем в разных странах мира отличаются и подходы в воспитании детей. Раньше мы рассказывали тебе, как воспитывают детей в мире.

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