“Спасли из разбомбленного питомника”: новая афера с покупкой щенков

Мошенники находят новые способы, чтобы обмануть людей. Новые схемы не касаются даже аренды жилья или продажи бытовой техники, аферисты используют животных.

Ведущая программы Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала о новой схеме мошенников, которая касается продажи породистых собак.

Мошенническая схема по продаже собак: что нужно знать

Елена-Кристина Лебедь говорит, что мошенники продают якобы породистых щенков очень дешево, еще и вспоминают ВСУ, чтобы повысить уровень доверия.

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— Афера разворачивается вокруг декоративных дорогих собак: шпиц, той-терьер, чихуахуа, йоркшир-терьер и т.д. Но не обязательно! Главное — запомнить подозрительные моменты, — говорит ведущая.

Как понять, что мошенники хотят обмануть

Продавец имеет много видео щенков, но в то же время категорически не соглашается на личную встречу. Какой бы город пребывания ты ни назвал(-2а) бы, “продавец” точно скажет, что он находится в другом. Покупатель может сказать, что в этом городе есть знакомый или родственник, который может забрать щенка. Но мошенник соглашается на такую “встречу” только при предварительной оплате. Слова, что можно подъехать после брони щенка, должны вызывать доверие, будто животные действительно существуют. Но это, наоборот, должно насторожить. Также они рассказывают покупателям, что те имеют дело с ВСУ, но детали не сообщают, потому что информация секретная. Цена таких щенков обычно в три-четыре раза меньше, чем у других продавцов. На это у аферистов также есть объяснение: они из разбомбленного питомника в зоне боевых действий. “Наши ребята спасли этих малышей. Они единственные, кто выжил в питомнике. Быстро раздаем, потому что некому ухаживать!” Или другое объяснение — срочно нужны деньги на закупку чего-то для военных, восстановление разбомбленного дома и т.д. На все уговоры покупателя у афериста один ответ: “Или делаем так, как я предлагаю, или никак!”

Если ты замечаешь такие моменты в общении с продавцом, стоит задуматься над тем, не имеешь ли ты дело с аферистом. Лучше найти другого продавца.

Многие аферисты наживаются на войне и человеческом горе. Ранее мы рассказывали о популярных схемах мошенничества во время войны.

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