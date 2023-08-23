“Спасли из разбомбленного питомника”: новая афера с покупкой щенков

Мошенники находят новые способы, чтобы обмануть людей. Новые схемы не касаются даже аренды жилья или продажи бытовой техники, аферисты используют животных.
Ведущая программы Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала о новой схеме мошенников, которая касается продажи породистых собак.
Елена-Кристина Лебедь говорит, что мошенники продают якобы породистых щенков очень дешево, еще и вспоминают ВСУ, чтобы повысить уровень доверия.
— Афера разворачивается вокруг декоративных дорогих собак: шпиц, той-терьер, чихуахуа, йоркшир-терьер и т.д. Но не обязательно! Главное — запомнить подозрительные моменты, — говорит ведущая.
Если ты замечаешь такие моменты в общении с продавцом, стоит задуматься над тем, не имеешь ли ты дело с аферистом. Лучше найти другого продавца.
Многие аферисты наживаются на войне и человеческом горе. Ранее мы рассказывали о популярных схемах мошенничества во время войны.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.