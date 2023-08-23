“Врятували з розбомбленого розплідника”: нова афера з купівлею цуценят

Шахраї знаходять нові способи, щоб обдурити людей. Нові схеми не стосуються навіть оренди житла чи продажу побутової техніки, аферисти використовують тварин.

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла про нову схему шахраїв, яка стосується продажу породистих собак.

Шахрайська схема з продажу собак: що треба знати

Олена-Крістіна Лебідь каже, що шахраї продають нібито породистих цуценят задешево, ще й згадують ЗСУ, щоб підвищити рівень довіри.

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— Афера розгортається навколо декоративних дорогих порід собак: шпіц, той-тер’єр, чихуахуа, йоркшир-тер’єр та ін. Але не обов’язково! Головне — запам’ятати підозрілі моменти, — говорить ведуча.

Як зрозуміти, що шахраї хочуть надурити

Продавець має багато з цуценятами, але водночас категорично не погоджується на особисту зустріч. Хоч яке б місто перебування ти не назвав(-ла) б, “продавець” точно скаже, що він перебуває в іншому. Покупець може сказати, що у тому місті є знайомий(-а) чи родич, який може забрати цуценя. Але шахрай погоджується на таку “зустріч” лише за попередньої оплати. Слова, що можна під’їхати після броні цуценяти мають викликати довіру, нібито тварини дійсно існують. Але це навпаки має насторожити. Також вони розповідають покупцям, що ті мають справу із ЗСУ, але деталі не повідомляють, бо інформація секретна. Ціна таких цуценят зазвичай у три-чотири рази менша, ніж в інших продавців. На це в аферистів також є пояснення: вони з розбомбленого розплідника в зоні бойових дій. “Наші хлопці врятували цих малюків. Вони єдині, хто вижив в розпліднику. Швидко роздаємо, бо нікому доглядати!” Або інше пояснення — терміново потрібні гроші на закупівлю чогось для військових, відновлення розбомбленого будинку тощо. На всі вмовляння покупця в афериста одна відповідь: “Або робимо так, як я пропоную, або ніяк!”

Якщо ти помічаєш такі моменти у спілкуванні з продавцем, варто замислитися над тим, чи не маєш ти справу з аферистом. Краще знайти іншого продавця.

Багато аферистів наживаються на війні та людському горі. Раніше ми розповідали про популярні схеми шахрайства під час війни.

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