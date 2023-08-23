“Врятували з розбомбленого розплідника”: нова афера з купівлею цуценят

Шахраї знаходять нові способи, щоб обдурити людей. Нові схеми не стосуються навіть оренди житла чи продажу побутової техніки, аферисти використовують тварин.
Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла про нову схему шахраїв, яка стосується продажу породистих собак.
Олена-Крістіна Лебідь каже, що шахраї продають нібито породистих цуценят задешево, ще й згадують ЗСУ, щоб підвищити рівень довіри.
— Афера розгортається навколо декоративних дорогих порід собак: шпіц, той-тер’єр, чихуахуа, йоркшир-тер’єр та ін. Але не обов’язково! Головне — запам’ятати підозрілі моменти, — говорить ведуча.
Якщо ти помічаєш такі моменти у спілкуванні з продавцем, варто замислитися над тим, чи не маєш ти справу з аферистом. Краще знайти іншого продавця.
Багато аферистів наживаються на війні та людському горі. Раніше ми розповідали про популярні схеми шахрайства під час війни.
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