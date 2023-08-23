Твоя безпека

“Врятували з розбомбленого розплідника”: нова афера з купівлею цуценят

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 07:00
Афера з продажем цуценят: що треба знати
Фото: Pexels

Більше новин
Як прикрасити клас до 1 вересня
Додай святковості цьому дню! Як прикрасити шкільний клас до 1 вересня — ідеї
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023
Як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Гігієна забезпечує здоров’я: як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Знижки, пільги та доступ до електронних сервісів: як і хто може оформити картку киянина
Дивитись більше

Матеріали по темі

змішані медкомісії
Вбили, а намагалися обдурити. Росія віддала 12 тіл українських військових, які вважалися полоненими
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави
Промова Резнікова про шлях України та проблеми суспільства
Нас просто могло не бути! Потужна промова Резнікова про зброю, ветеранів та готовність битися
День прапора України 2022: історія свята
День прапора України 2023: історія свята, коли і як відзначаємо

Відео
0:02:57
Кругляківка виживає під касетними снарядами та бомбами

Закидують людей касетними снарядами та бомбами! Як Кругляківка виживає під щоденними обстрілами
0:02:45
Уламком касетного боєприпасу вбило чоловіка: обставини трагедії
Убили чоловіка уламком касетного боєприпасу. Росіяни нещадно гатять по Широкому
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 22 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:10
Виставка на День Незалежності України
Російські танки на Хрещатику, але є нюанс — як готується виставка на День Незалежності України
0:07:00
Як живуть російські полонені в Україні — репортаж
Отримують зарплату і блага цивілізації. Як живуть російські військовополонені в Україні — репортаж
0:03:34
Меджибізька фортеця
Постраждала історична Меджибізька фортеця! Наслідки нещодавнього удару по Хмельниччині
0:09:00
Чернігів
Був за лічені метри від драмтеатру. Розповідь поліціянта з Чернігова про момент атаки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 21 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересіли на крісла колісні, щоб краще розуміти потреби людей з інвалідністю: у Львові привернули увагу до безбар’єрності
0:03:26
евакуація
Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли
Більше відео
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Читати далі
Знижки, пільги та доступ до електронних сервісів: як і хто може оформити картку киянина

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь