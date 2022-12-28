Раз, два, три, ёлочка, гори! Будет ли Украина со светом на Новый год — ответ Минэнерго

Военные эксперты и власти уже неоднократно предупреждали о том, что на зимние праздники возможны очередные коварные обстрелы Россией украинской инфраструктуры.

И хотя наша ПВО сбивает абсолютное большинство вражеских ракет, дронов и снарядов, все же часть из них долетает до своих целей.

А намерение Кремля цинично — оставить украинцев зимой без средств для выживания. Но удастся ли им? Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона, смогут ли украинцы отпраздновать Новый год со светом.

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Будет ли свет на Новый год

Галущенко говорит, что сейчас трудно что-то точно планировать, ведь ситуация в энергосистеме напрямую зависит от того, будут ли новые массированные обстрелы и повреждения инфраструктуры.

Есть такое ощущение, что на самом деле они (россияне — ред.) не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам.

И, возможно, Новый год — это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме, — предполагает министр.

По его словам, энергетики день и ночь работают над стабилизацией ситуации. Дефицит в системе постепенно уменьшается, а отрасль увеличивает темпы и объемы производства электричества.

Война научила украинцев, что обо всем нужно заботиться заранее и рассматривать любые возможные варианты развития событий. Читай, как подготовиться к блэкауту.

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