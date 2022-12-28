Один, два, три, ялиночко, гори! Чи буде Україна зі світлом на Новий рік — відповідь Міненерго

Військові експерти та влада вже неодноразово попереджали про те, що на зимові свята можливі чергові підступні обстріли Росією української інфраструктури.

І хоч наша ППО збиває абсолютну більшість ворожих ракет, дронів та снарядів, усе-таки частина з них долітає до своїх цілей.

А мета Кремля цинічна — залишити українців узимку без засобів до виживання. Та чи вдасться їм? Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону, чи зможуть українці відсвяткувати Новий рік зі світлом.

Зараз також дивляться

Чи буде світло на Новий рік

Галущенко каже, що наразі важко щось точно планувати, адже ситуація в енергосистемі напряму залежить від того, чи будуть нові масовані обстріли та пошкодження інфраструктури.

Є таке відчуття, що насправді вони (росіяни — ред.) не відмовились від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат.

І, можливо, Новий рік — це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі, — припускає міністр.

За його словами, енергетики вдень і вночі працюють над стабілізацією ситуації. Дефіцит у системі поступово зменшується, а галузь нарощує темпи та обсяги виробництва електрики.

Війна навчила українців, що про все треба дбати заздалегідь та розглядати будь-які можливі варіанти розвитку подій. Читай, як підготуватись до блекауту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!