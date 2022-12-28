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Один, два, три, ялиночко, гори! Чи буде Україна зі світлом на Новий рік — відповідь Міненерго

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Грудня 2022, 14:00
Чи буде світло в Україні на Новий рік 2023 - відповідь Міненерго
Фото: Pexels

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