Придется отвечать! Что будет за нарушение комендантского часа в Украине в 2023 году

В разных регионах Украины комендантский час действует по-разному. Однако вместе с тем, нарушать ночное спокойствие нельзя в среднем от пяти до семи часов.
Запрет касается нахождения людей в определенное время на улицах и в других общественных местах. Что будет за нарушение комендантского часа — читай в материале.
Адвокат Анна Бобровская отмечает, что для того, чтобы свободно передвигаться в комендантский час, нужно иметь специально выданные пропуска и удостоверение. Их выдает военная комендатура.
А вот проверять документы и соответственно устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа — полномочия патрулей.
По словам адвоката, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест на 15 суток. Если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн или лишение свободы до пяти лет.
Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что если ты очутился(-лась) на улице в комендантский час, необходимо соблюдать некоторые правила. К примеру, прислушиваться к советам.
Если ты оказался(-лась) в городе и идешь по улице:
Если ты передвигаешься на авто:
Если действия проверяющих тебя были неправомерными, обратись по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ: 0800 50 04 42.
Также важно не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ и проверять ситуацию на фронте. Читай актуальную карту боевых действий.
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