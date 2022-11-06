Твоя безопасность

Вся поддержка пострадавших от войны в одном месте! Как обратиться в Центр помощи спасенным

Елена Яковлева, редактор сайта 06 ноября 2022, 07:00
Центри допомоги врятованим - хто і яку підтримку може отримати
Фото: Pexels

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