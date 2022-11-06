Вся поддержка пострадавших от войны в одном месте! Как обратиться в Центр помощи спасенным

Украинцы, пострадавшие от ужасов войны и российской оккупации, могут получить всю необходимую психологическую, правовую и социальную помощь в одном месте — Центре помощи спасенным.

При этом поддержка предоставляется абсолютно конфиденциально и бесплатно. Об этом сообщает Правительственный портал.

Читай, кто может рассчитывать на государственную помощь, а также где и как ее можно получить.

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Кто может обратиться в Центр помощи спасенным

На помощь от государства могут рассчитывать все украинцы: как выехавшие из зоны активных боевых действий или временно оккупированной территории, так и местные жители.

Какую помощь можно получить

В Центрах помощи спасенным можно получить:

первичное психологическое консультирование;

консультации соцработников относительно прав и имеющейся поддержки (гуманитарная помощь, информация по вопросам размещения и т.п.);

консультации юристов.

В каждом центре работают социальные работники, психологи для взрослых и детей, юристы и специалисты по оказанию комплексной специализированной поддержки.

Жертвам насилия

Жертвы насилия, в том числе сексуального, могут рассчитывать на:

специализированное социально-психологическое консультирование;

ведение случая, то есть когда специалист центра в соответствии с потребностями пострадавшего человека контактирует с поставщиками услуг (например, медицинской, правовой помощи, размещения в приюте и т.п.) и сопровождает личность в процессе получения помощи.

При этом пострадавшие не должны предоставлять доказательства того, что они подверглись насилию. Помощь оказывается безопасно и безусловно.

Центры помощи спасенным: адреса

Получить помощь можно по адресам:

г. Киев, ул. Радужная, 6А, пн – пт 9:00 – 17:00, сб 9:00 – 15:00; тел: +38 (066) 170 48 90

г. Запорожье, Выставочный центр Козак-Дворец, ул. Победы, 70Б; пн – сб 9:00 – 16:00; тел: +38 (050) 463 16 29

г. Львов, Львовский дворец искусств, ул. Николая Коперника, 17; пн – пт 10:00 – 18:00; тел: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19

г. Днепр, Крутогорный спуск, 21, Центр современного искусства DCCC; пн – пт 9:00 – 16:00; тел: +38 (099) 245 21 21

Центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, с содействием Правительственной Уполномоченной по вопросам гендерной политики и поддержки UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения и местных органов власти.

Украинцы также могут получать соцвыплаты от государства и благотворительных организаций. Однако в последнее время появилось много преступников, которые наживаются на человеческом горе.

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