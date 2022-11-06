Вся поддержка пострадавших от войны в одном месте! Как обратиться в Центр помощи спасенным

Украинцы, пострадавшие от ужасов войны и российской оккупации, могут получить всю необходимую психологическую, правовую и социальную помощь в одном месте — Центре помощи спасенным.
При этом поддержка предоставляется абсолютно конфиденциально и бесплатно. Об этом сообщает Правительственный портал.
Читай, кто может рассчитывать на государственную помощь, а также где и как ее можно получить.
На помощь от государства могут рассчитывать все украинцы: как выехавшие из зоны активных боевых действий или временно оккупированной территории, так и местные жители.
В Центрах помощи спасенным можно получить:
В каждом центре работают социальные работники, психологи для взрослых и детей, юристы и специалисты по оказанию комплексной специализированной поддержки.
Жертвы насилия, в том числе сексуального, могут рассчитывать на:
При этом пострадавшие не должны предоставлять доказательства того, что они подверглись насилию. Помощь оказывается безопасно и безусловно.
При этом пострадавшие не должны предоставлять доказательства того, что они подверглись насилию. Помощь оказывается безопасно и безусловно.
Получить помощь можно по адресам:
Центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, с содействием Правительственной Уполномоченной по вопросам гендерной политики и поддержки UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения и местных органов власти.
Украинцы также могут получать соцвыплаты от государства и благотворительных организаций. Однако в последнее время появилось много преступников, которые наживаются на человеческом горе.
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