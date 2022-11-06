Уся підтримка постраждалих від війни в одному місці! Як звернутись до Центру допомоги врятованим

Українці, які постраждали від жахіть війни та російської окупації, можуть отримати всю необхідну психологічну, правову та соціальну допомогу в одному місці — Центрі допомоги врятованим.
При цьому підтримка надається абсолютно конфіденційно та безоплатно. Про це повідомляє Урядовий портал.
Читай, хто може розраховувати на державну допомогу, а також де саме та як її можна отримати.
На допомогу від держави можуть розраховувати всі українці: як ті, хто виїхав із зони активних бойових дій або тимчасово окупованої території, так і місцеві жителі.
У Центрах допомоги врятованим можна отримати:
У кожному центрі працюють соціальні працівники, психологи для дорослих та дітей, юристи та фахівці з надання комплексної спеціалізованої підтримки.
Жертви насильства, зокрема сексуального, можуть розраховувати на:
При цьому постраждалі не повинні надавати докази того, що вони зазнали насильства. Допомога надається безпечно та безумовно.
При цьому постраждалі не повинні надавати докази того, що вони зазнали насильства. Допомога надається безпечно та безумовно.
Отримати допомогу можна за адресами:
Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення й місцевих органів влади.
Українці також можуть отримувати соцвиплати від держави та благодійних організацій. Утім останнім часом з’явилось багато злочинців, які наживаються на людському горі.
Читай, як не натрапити на шахраїв при оформленні грошової допомоги.
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