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Уся підтримка постраждалих від війни в одному місці! Як звернутись до Центру допомоги врятованим

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Листопада 2022, 07:00
Центри допомоги врятованим - хто і яку підтримку може отримати
Фото: Pexels

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