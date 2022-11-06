Уся підтримка постраждалих від війни в одному місці! Як звернутись до Центру допомоги врятованим

Українці, які постраждали від жахіть війни та російської окупації, можуть отримати всю необхідну психологічну, правову та соціальну допомогу в одному місці — Центрі допомоги врятованим.

При цьому підтримка надається абсолютно конфіденційно та безоплатно. Про це повідомляє Урядовий портал.

Читай, хто може розраховувати на державну допомогу, а також де саме та як її можна отримати.

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Хто може звернутись до Центру допомоги врятованим

На допомогу від держави можуть розраховувати всі українці: як ті, хто виїхав із зони активних бойових дій або тимчасово окупованої території, так і місцеві жителі.

Яку допомогу можна отримати

У Центрах допомоги врятованим можна отримати:

первинне психологічне консультування;

консультації соцпрацівників щодо прав і наявної підтримки (гуманітарна допомога, інформація з питань розміщення тощо);

консультації юристів.

У кожному центрі працюють соціальні працівники, психологи для дорослих та дітей, юристи та фахівці з надання комплексної спеціалізованої підтримки.

Жертвам насильства

Жертви насильства, зокрема сексуального, можуть розраховувати на:

спеціалізоване соціально-психологічне консультування;

ведення випадку, тобто коли фахівець центру відповідно до потреб постраждалої людини контактує з надавачами послуг (наприклад, медичної, правової допомоги, розміщення у притулку тощо) та супроводжує особу в процесі отримання допомоги.

При цьому постраждалі не повинні надавати докази того, що вони зазнали насильства. Допомога надається безпечно та безумовно.

Центри допомоги врятованим: адреси

Отримати допомогу можна за адресами:

м. Київ, вул. Райдужна, 6А, пн – пт 9:00 – 17:00, сб 9:00 – 15:00; тел: +38 (066) 170 48 90

м. Запоріжжя, Виставковий центр Козак-Палац, вул. Перемоги, 70Б; пн – сб 9:00 – 16:00; тел: +38 (050) 463 16 29

м. Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17; пн – пт 10:00 – 18:00; тел: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19

м. Дніпро, Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC; пн – пт 9:00 – 16:00; тел: +38 (099) 245 21 21

Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення й місцевих органів влади.

Українці також можуть отримувати соцвиплати від держави та благодійних організацій. Утім останнім часом з’явилось багато злочинців, які наживаються на людському горі.

Читай, як не натрапити на шахраїв при оформленні грошової допомоги.

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