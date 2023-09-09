Осторожно, работают мошенники! Как интернет-воры крадут аккаунты в Facebook

В эпоху цифровизации социальные сети стали не только средством для общения и деловых контактов, но и местом для многочисленных мошенников, которые стремятся получить доступ к твоей личной информации.

Facebook, как одна из самых популярных платформ, — не исключение. В последнее время пользователи этой соцсети все чаще говорят о новых методах обмана и способах выкладывания данных. И здесь возникает вопрос: как защитить себя и близких?

Подробнее о том, как мошенники воруют аккаунты в Facebook, и как себя уберечь от похищения данных рассказал эксперт по информационно-коммуникационным интернет-технологиям Юрий Антощук.

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Антощук говорит, что из последних сообщений в Facebook стало понятно, что сейчас идет массированная атака, в том числе и на украинскую аудиторию соцсети.

По словам эксперта, способ, которым мошенники воруют персональные страницы сейчас очень распространен в социальной сети, и не новый, но за последнее время он снова активизировался.

Как мошенники воруют аккаунты в Facebook

Как это происходит? Твою страницу могут обозначить в публикации фейковой страницы. На первый взгляд, кажется, что это обычное сообщение о необходимости верификации твоей страницы или подтверждения ее собственности.

На публикации есть ссылка, которая ведет к фейковой странице входа в Facebook, где тебе будет предложено ввести свои данные: логин и пароль. И здесь кроется основная угроза.

Если ты сделаешь это — доступ к твоему аккаунту может быть потерян.

Надо обращать внимание на то, что отметка твоей Facebook-страницы, и еще куча подобных, расположены где-то внизу поста, подальше от основного текста сообщения. Это делается специально, чтобы ты не обращал(-ла) на нее внимание.

Как уберечься от похищения данных

Чтобы уберечься от интернет-воров, специалист советует включить двухфакторную аутентификацию. Такой метод защиты может помешать мошенникам. Но лучше вообще не доводить ситуацию до риска, — подытоживает мужчина.

Но на самом деле опасность может постигнуть нас абсолютно везде: как в интернете, так и в реальной жизни. Поэтому позаботься о своей безопасности и не дай аферистам нажиться на тебе.

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