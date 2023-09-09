Обережно, працюють шахраї! Як інтернет-злодії крадуть акаунти у Facebook

В епоху цифровізації соціальні мережі стали не лише засобом для спілкування та ділових контактів, а й місцем для численних шахраїв, які прагнуть отримати доступ до твоєї особистої інформації.

Facebook, як одна з найпопулярніших платформ, — не виняток. Останнім часом користувачі цієї соцмережі дедалі частіше говорять про нові методи обману та способи викладення даних. І тут постає питання: як захистити себе та близьких?

Детальніше про те, як шахраї крадуть акаунти у Facebook та як себе уберегти від викрадення даних, розповів експерт з інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій Юрій Антощук.

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Антощук каже, що з останніх повідомлень у Facebook стало зрозуміло, що нині триває масована атака, зокрема й на українську аудиторію соцмережі.

За словами експерта, спосіб, яким шахраї крадуть персональні сторінки, нині дуже розповсюджений у соціальній мережі й не новий, але за останній час він знову активізувався.

Як шахраї крадуть акаунти у Facebook

Як це відбувається? Твою сторінку можуть позначити в публікації фейкової сторінки. На перший погляд, здається, що це звичайне повідомлення про необхідність верифікації твоєї сторінки чи підтвердження її власності.

На публікації є посилання, яке веде до фейкової сторінки входу у Facebook, де тобі буде запропоновано ввести свої дані: логін і пароль. І тут криється основна загроза.

Якщо ти зробиш це — доступ до твого акаунта може бути втрачений.

Треба звертати увагу на те, що відмітка твоєї Facebook-сторінки, і ще купа подібних, розташовані десь внизу поста, якомога далі від основного тексту повідомлення. Це робиться спеціально, щоб ти не звертав(-ла) на неї увагу.

Як уберегтися від викрадення даних

Щоб уберегтися від інтернет-злодіїв, спеціаліст радить увімкнути двофакторну аутентифікацію. Такий метод захисту може стати на заваді шахраям. Але краще взагалі не доводити ситуацію до ризику, підсумовує чоловік.

Та насправді небезпека може спіткати нас абсолютно всюди: як в інтернеті, так і в реальному житті. Тож подбай про свою безпеку і не дай аферистам нажитися на тобі.

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