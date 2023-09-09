Твоя безпека

Обережно, працюють шахраї! Як інтернет-злодії крадуть акаунти у Facebook

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Вересня 2023, 12:00
facebook
Фото: Unsplash

Більше новин
збірна України з футболу
Готуйся вболівати! Коли грає збірна України 2023 — розклад матчів
Всеукраїнський марш прибирання 2023: що відомо
Об’єднатися, щоб захистити тварин! Що відомо про Всеукраїнський марш прибирання та як до нього приєднатися
Міжнародний день краси
Краса очима українців: спецпроект Вікон з вітчизняними зірками
Яблучна шарлотка: рецепт приготування покроково від Лізи Глинської
Пишність у поєднанні зі смаком яблук: рецепт ніжної шарлотки від Лізи Глинської
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки
K-pop
Корейські гурти, які підривають соцмережі! Кого слухає твоя дитина: добірка
монетизація в tik tok
Усе про монетизацію в TikTok: як заробити та вивести гроші
orange forum
Прокачай свій блог. Коли відбудеться Orange Forum: програма та спікери конференції для блогерів

Відео
0:04:12
Як проінвестувати виробництво дронів в Україні: чому це вигідно

Розробляють навіть бомбардувальники! Як проінвестувати виробництво дронів та чому це вигідно
0:03:58
Військовий Богдан на псевдо Воїн про війну на різних напрямках
З побратимами відбивав атаки найманців Ахмату та Вагнера. Історія захисника на псевдо Воїн
0:04:44
життя у Херсоні
Хто боїться — тут не живе: спеціальний репортаж з Херсону
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:00:00
Оріхів
Життя волонтерки врятував песик: до болю жахлива історія одного обстрілу Оріхова
0:05:27
Моторошні спогади окупації
Знесиленою та побитою вчителька зустріла у полоні свою ученицю — моторошні спогади окупації
0:04:36
Вижив після зачистки позицій ворога — історія прикордонника Гліба
Хотів узяти автомат, а зрозумів, що рука висить. Історія прикордонника Гліба, який вижив після зачистки позицій ворога
0:04:22
Сталевий кордон зайшов у Тополі та Строївку: як беруть у полон росіян та знищують техніку
ЗСУ закріпилися у Строївці та Тополях. Як Сталевий кордон тримає оборону та знищує ворога
0:03:52
Наслідки удару по Костянтинівці
Уламок потрапив у судину мозку! Матір про стан тяжкопораненої доньки, що постраждала через удар по Костянтинівці
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Останнє попередження для підприємців! З 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
Більше відео
як підтримати людей
Читати далі
В очікуванні будь-яких новин: як підтримати людей, чиї рідні сьогодні на фронті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь