С помощью дронов, в Telegram и по пустым домам — как ищут без вести пропавших на войне

По разным причинам во время военных действий фиксируется много пропавших без вести людей. Особенно в регионах, которые находятся под временной оккупацией россиян: там людей пытают, убивают, депортируют — без всякой фиксации преступных действий.

Кто занимается поиском пропавших без вести людей и как это происходит, рассказал Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Сегодня даже примерно неизвестно, сколько людей пропало на тех же временно оккупированных территориях. После деоккупации Изюма и эксгумации тел известно по меньшей мере о 19 телах военных ВСУ, но есть еще захоронения, о которых знают наверняка — правда, добраться туда специалистам не удается до сих пор.

Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник на одном из недавних брифингов подчеркнул, что из-за вторжения и оккупации Россией Изюма там погибли по меньшей мере 1000 гражданских людей.

Сейчас только из одного из мест массовых захоронений эксгумировано 320 гражданских тел.

Телами гражданских занимается Национальная полиция, но их может быть очень много.

Существует несколько вариантов, что случилось с теми, кого мы считаем пропавшими без вести:

первый — это уже мертвые люди; второй — живые, но без связи с внешним миром люди, потому что в их населенном пункте подбили вышку; третий — они находятся на оккупированной территории в плену.

Кого можно считать без вести пропавшим?

По словам эксперта, без вести пропавшим считается человек, с которым исчезла связь, и родные или близкие этого человека подают заявку к уполномоченному.

Впоследствии, конечно, может оказаться, что человек был депортирован в Россию, но пересек границы других стран и вернулся в Украину. Об этом можно узнать со списков тех, кто пересек украинскую границу.

Сейчас больше всего обращений о пропавших военных. Потому что с ними связь руководство держит постоянно и заметить их исчезновение можно быстрее.

Как разыскивают пропавших без вести?

Существует несколько вариантов поиска без вести пропавших. Среди официальных — опрос военных, которые были в то же время на том же месте, поиск сверху дронами для обнаружения тел на территории. Если тела нет — значит нужно искать среди пленных.

Неофициальный способ поиска — проверка российских каналов в Telegram. Там оккупанты выставляют фото или видео с украинскими пленными. Именно так о плену своей дочери узнали родители Марьяны Мамоновой.

О точном количестве пропавших без вести людей станет известно только после окончания войны. И главная проблема заключается в том, что гражданские не обращаются к уполномоченному и не подают заявления о том, что их близкие, друзья или родственники исчезли.

— Там, где сейчас оккупация, просто отсутствует связь с миром. Поэтому у нас просто нет возможности понять, жив конкретный человек или нет. Только после деоккупации, когда люди начнут возвращаться в свои дома и понимать, чьи дома пустуют, мы сможем подсчитать количество пропавших и погибших, — объясняет Котенко.

Олег занимается поиском пропавших еще с начала АТО. Говорит: с 2014 до сих пор продолжаются поиски 65 военных и 109 гражданских. И такие операции могут длиться десятки лет после победы!

В помощь на поиск пропавших без вести могут прийти и семьи друзей пропавшего, соседи или просто люди, которые могли видеть инцидент, после которого человека считают пропавшим. Если становится известно, что родственник-военный попал в плен — стоит знать, как действовать правильно и чего делать нельзя.

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