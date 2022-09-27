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С помощью дронов, в Telegram и по пустым домам — как ищут без вести пропавших на войне

Виктория Мельник, редактор сайта 27 сентября 2022, 19:00
Как найти без вести пропавшего человека
Фото: Unsplash

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