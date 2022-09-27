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Дронами, у Telegram та по порожніх хатах — як шукають безвісти зниклих на війні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 19:00
к знайти зниклу безвісти людину
Фото: Unsplash

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