Дронами, у Telegram та по порожніх хатах — як шукають безвісти зниклих на війні

З різних причин під час військових дій фіксується багато зниклих безвісти людей. Особливо в тих регіонах, які перебувають під тимчасовою окупацією росіян: там людей катують, вбивають, депортують — без жодної фіксації злочинних дій.

Хто займається пошуком зниклих безвісти людей та як це відбувається, розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Сьогодні навіть приблизно невідомо, скільки людей зникло на тих же тимчасово окупованих територіях. Після деокупації Ізюма та ексгумації тіл відомо про щонайменше 19 тіл військових ЗСУ, але є ще поховання, про які знають напевне — щоправда, дістатися туди спеціалістам не вдається й досі.

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник на одному з нещодавніх брифінгів наголосив, що через вторгнення та окупацію Росією Ізюма, там загинули щонайменше 1000 цивільних людей.

Зараз з одного із місць масових поховань ексгумовано 320 тіл цивільних.

Тілами цивільних займається Національна поліція, але і їх може бути дуже багато.

— Існує кілька варіантів, що сталося з тими, кого ми вважаємо зниклими безвісти:

перший — це уже мертві люди; другий — живі, але без зв’язку з зовнішнім світом люди, бо у їхньому населеному пункті підбили вишку; третій — вони перебувають на окупованій території, у полоні.

Яку людину можна вважати зниклою безвісти?

За словами експерта, зниклою безвісти вважається людина, з якою зник зв’язок, і рідні чи близькі цієї людини подають заявку до уповноваженого.

Згодом, звісно, може виявитися, що людина була депортована до Росії, але вона перетнула кордони інших країн та повернулася до України. Про це можна дізнатися зі списків тих, хто перетнув український кордон.

Зараз найбільше звернень стосовно зниклих військових, бо з ними зв’язок керівництво тримає постійно, тож і помітити їхнє зникнення можна швидше.

Як розшукують зниклих безвісти?

Існує кілька варіантів пошуку зниклих безвісти. Серед офіційних — опитування військових, які були в той самий час в тому ж місці, пошук зверху дронами на виявлення тіл на території. Якщо тіла немає — значить треба шукати серед полонених.

Неофіційний метод пошуку — перевірка російських каналів у Telegram. Там окупанти виставляють фото чи відео з українськими полоненими. Відомо, що саме так про полон своєї доньки дізналися батьки Мар’яни Мамонової.

Про точну кількість зниклих безвісти людей стане відомо лише після закінчення війни. І головною проблемою є те, що цивільні не звертаються до уповноваженого та не подають заяви про те, що їхні близькі, друзі чи родичі зникли.

— Там, де зараз окупація — просто відсутній зв’язок зі світом. Через це в нас просто немає змоги зрозуміти, жива конкретна людина, чи вже ні. Лише після деокупації, коли люди почнуть повертатися до своїх домівок і стане розуміло, чиї хати пустують, ми зможемо підрахувати кількість зниклих та загиблих, — каже Котенко.

Олег займається пошуком зниклих ще від початку АТО. Каже: від 2014 і дотепер тривають пошуки 65 військових та 109 цивільних. І такі операції можуть тривати десятки років після перемоги!

На допомогу пошуку зниклих безвісти можуть прийти й родини друзів зниклого, сусіди чи просто люди, які могли бачити інцидент, після якого людину вважають зниклою. Якщо стає відомо, що родич-військовослужбовець потрапив у полон — варто знати, як діяти правильно та чого робити не можна.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями, аби не пропустити головного!