Четкий план выживания. Как подготовиться к угрозам, которые несет Россия

Вікна-новини продолжают рассказывать, как подготовиться ко всем возможным угрозам, которые несет Россия и ее война. Практическая, психологическая и информационная подготовка к ним важна, как и сама борьба. Россия снова пугает ядерным оружием, но есть и другие разновидности атак массового поражения. Как подготовиться к угрозам от России морально и практически, узнай в нашем материале.

Как подготовиться к угрозам от России морально и практически

Эти правила следует заучить, как инструктаж перед полетом в самолете. Ядерная угроза, как и химическая или радиационная, никуда не исчезнет, пока Россия ведет против нас войну. Все, что мы можем сделать, — подготовиться, морально и практически.

Инструктор первой помощи FAST Роман Сандулаке советует:

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Ни один человек, какой бы он ни имел опыт, никогда не будет готов ко всем условиям. Первая рекомендация — продумать план на случай всех ситуаций: что делать дальше, какие вещи возьмешь с собой.

Где бы тебя ни застала атака — старайся найти укрытие. В Киеве потенциальные укрытия были нанесены на специальную карту. Если предупреждение застало тебя на улице, за убежище может служить подземный переход, станция метро, любой банк или магазин.

Если ты дома и до укрытия далеко, оставайся в помещении. Закрой окна и двери. Главное не паникуй.

Оставайся на месте, жди указаний служб. Наверное, не будет связи, но оставайся на месте, — говорит радиационный эксперт Роман Павлюк.

Также следует изучить вместе с ребенком, какие укрытия есть по дороге в школу. Если угроза застала в школе или в саду, руководство и педагоги знают, как действовать. Все дети вместе с учителями должны пройти в укрытие и оставаться на связи. Иметь в убежище хотя бы радио очень важно — оттуда будут звучать указания, что делать дальше.

Все это будет четко прописано в системе оповещений и советах, которые будут рассылаться в случае чрезвычайной ситуации, — говорит спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Почему нельзя пить йод просто так

В случае ядерной или радиационной угрозы советуют использовать йодид калия для профилактики. Однако специалисты отмечают, что таблетки можно пить только после указания.

Врач-эпидемиолог отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации ЦОЗ Антон Фабиш говорит, почему нельзя пить йод просто так:

Препараты стабильного йода нельзя употреблять просто так. Эти меры приводятся в действие только после официального выступления органов исполнительной власти. Иначе этот препарат может причинить вред.

Все советы легче всего запомнить, если прочитать их самостоятельно. Как поступить в случае каждой из угроз, четко прописали в ГСЧС. На сайте есть специальный раздел.

На сайте ГСЧС есть азбука безопасности. Каждый может зайти и ознакомиться, решить для себя, что будет делать в той или иной чрезвычайной ситуации, — говорит спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Следует заботиться и об информационной гигиене в таких случаях. Отсутствие информации пугает, но ее излишек тоже часто вредит. Так что психологи советуют фильтровать все, что читаешь, доверять только официальным источникам и помнить, что война ведется не только оружием.

Информационная война тоже мощная. Нас запугивают ракетами, ядерными ударами, наступлением, это тоже постоянный элемент информационной войны, — говорит ЭОТ-терапевт и психолог Екатерина Гурина.

Психолог советует не тратить свою энергию на то, чего не произошло, а составить план для твоей семьи.

Ранее мы рассказывали, что делать при угрозе радиоактивного заражения.

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