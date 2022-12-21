Чіткий план виживання. Як підготуватися до загроз, які несе Росія

Вікна-новини продовжують розповідати, як підготуватися до всіх можливих загроз, які несе Росія та її війна. Практична, психологічна та інформаційна підготовка до них важлива, як і сама боротьба. Росія знову лякає ядерною зброєю, але є й інші різновиди атак масового ураження. Як підготуватися до загроз, які несе Росія, морально і практично, дізнайся в нашому матеріалі.

Як підготуватися до загроз, які несе Росія, морально і практично

Ці правила варто завчити, як інструктаж перед польотом у літаку. Ядерна загроза, як і хімічна чи радіаційна, нікуди не зникне, поки Росія веде війну проти нас. Усе, що ми можемо зробити, — підготуватися, морально і практично.

Інструктор із першої допомоги FAST Роман Сандулаке радить:

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Жодна людина, хоч би який вона мала досвід, ніколи не буде готова до всіх умов. Перша рекомендація — продумати план на випадок усіх ситуацій: що будеш робити далі, які речі візьмеш із собою.

Хоч де тебе застала атака — намагайся знайти укриття. У Києві потенційні сховища нанесли на спеціальну карту. Якщо попередження застало тебе на вулиці, за укриття може слугувати підземний перехід, станція метро, будь-який банк чи магазин.

Якщо ти вдома і до укриття далеко, залишайся в приміщенні. Затули вікна та двері. Головне — не панікуй.

Залишайся на місці, чекай вказівок служб. Напевно, не буде зв’язку, але залишайся на місці, — каже радіаційний експерт Роман Павлюк.

Також слід вивчити разом із дитиною, які укриття є дорогою до школи. Якщо загроза застала в школі чи садку, керівництво й педагоги знають, як діяти. Усі діти разом з учителями мають пройти до укриття і залишатися на зв’язку. Мати у сховищі хоча б радіо дуже важливо — звідти звучатимуть вказівки, що робити далі.

Усе це буде чітко прописано в системі оповіщень і порадах, які будуть розсилатися у випадку надзвичайної ситуації, — каже речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Чому не можна пити йод просто так

У випадку ядерної чи радіаційної загрози радять вживати йодид калію для профілактики. Однак фахівці наголошують, що таблетки можна пити лише після вказівки.

Лікар-епідеміолог відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації ЦГЗ Антон Фабіш каже, чому не можна пити йод просто так:

Препарати стабільного йоду не можна вживати просто так. Ці заходи приводяться в дію лише після офіційного виступу органів виконавчої влади. Інакше цей препарат може завдати шкоди.

Усі поради найлегше запам’ятати, якщо прочитати їх самостійно. Як діяти у випадку кожної із загроз, чітко прописали в ДСНС. На сайті є спеціальний розділ.

На сайті ДСНС є абетка безпеки. Кожен може зайти й ознайомитися, вирішити для себе, що буде робити в тій чи іншій надзвичайній ситуації, — каже речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Варто дбати й про інформаційну гігієну в таких випадках. Відсутність інформації лякає, але її надлишок теж часто шкодить. Тож психологи радять фільтрувати все, що читаєш, довіряти лише офіційним джерелам і пам’ятати, що війну ведуть не лише зброєю.

Інформаційна війна також потужна, нас залякують ракетами, ядерними ударами, наступом, це є теж постійний елемент інформаційної війни, — каже ЕОТ-терапевтка і психологиня Катерина Гурина.

Психологиня радить не витрачати свою енергію на те, чого не відбулося, а натомість скласти план для твоєї родини.

Раніше ми розповідали, що робити у разі загрози радіоактивного зараження.

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