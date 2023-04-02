Из новичка в профи? Как выбрать военного инструктора, чтобы получить необходимые навыки и не навредить себе

Не так давно сеть всколыхнула история разоблачения на YouTube-канале Телебачення Торонто псевдоинструктора, который своими курсами не только не помогал, но порой вредил человеку.

Но такой случай не одинок и люди, не имеющие опыта и базовых понятий о моральных нормах, берутся учить других тому, что и сами не знают. И несмотря на это, спрос на настоящих инструкторов все же остается. Нужно их только найти.

Так как правильно выбрать военного инструктора? Журналисты LIGA.Life пообщались с добровольцем Александром Пушкиным, который участвует в боевых действиях и обучает новичков.

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Кто такой инструктор

Александр Пушкин отмечает, что прежде всего нужно понимать, что инструктор — это человек, который каждый день развивается и одновременно понимает, как улучшить знания и навыки других.

Сейчас в Украине очень много людей, которые один-два раза поехали на полигон, попытались пострелять, почитали информацию в интернете, посмотрели видео и выдают себя за тренеров по военной школе.

Александр добавляет, что сам отдал военному делу почти десять лет своей жизни и продолжает учиться. Поэтому считает, что для того, чтобы стать инструктором, нужно иметь соответствующие знания и навыки, которые удалось получить во время боевого опыта и обучения.

Кроме того, человек должен иметь желание и способности делиться тем, что он знает и умеет. А также с пониманием относиться к своим ученикам и находить к ним индивидуальный подход.

Как выбрать военную обучение

Прежде всего нужно понять, чему ты хочешь научиться. По словам Александра, военные курсы можно разделить на два вида — общие и целевые.

Если у тебя нет базовых навыков, лучше сначала пройти общие военные курсы. А дальше уже можно познавать тактическую медицину или работу с отдельным видом оружия.

Также важный элемент обучения — это ожидание. Не стоит думать, что за одни курсы удастся узнать все тонкости войны. Ведь даже опытные военные и инструкторы всегда должны углублять свои знания. Поэтому нужно понимать, что обучение военному делу — это надолго.

Как же выбрать курсы? Самый простой и действенный вариант — посоветоваться со знакомыми военнослужащими, если они есть в кругу общения. Сейчас достаточно сложно найти человека, не знающего кого-то, кто служит.

Поэтому это будет лучший советчик по квалифицированному военному инструктору. Человек, уже побывавший в боях, знает, правильно ли обучает тот или иной человек военному делу. Кроме того, защитники обычно если не знают кого-то лично, то точно слышали о том, кто хорошо объясняет основы.

Такой путь имеет одно существенное преимущество: с большой вероятностью люди, обладающие реальным боевым опытом, не посоветуют вам плохого, в отличие от первых результатов запроса в Google.

Если пришлось самостоятельно искать инструктора — на что обратить внимание

Все же все люди разные и не у всех могут быть близкие знакомые в армии или с боевым опытом, которые могли бы посоветовать инструктора. Потому приходится искать самостоятельно.

Но чтобы не встретить псевдоспециалиста, придется немного заняться проверкой квалификации человека.

Узнай опыт инструктора

Прежде всего, следует узнать самостоятельно или расспросить потенциального инструктора о его боевом опыте и источнике его знаний и умений. Даже если человек участвовал в каких-то секретных операциях, он сможет объяснить, как и где он обучался всему.

Если же человек говорит, что это секрет за семью печатями, то он со значительно большей вероятностью говорит неправду.

Также важно обратить внимание на релевантность опыта человека. Это может быть отличный иностранный инструктор, но если он или она не ориентируется в современных условиях войны в Украине, то результат обучения может разочаровать.

Как инструктор преподносит информацию

Если человек начинает занятие со слов, что стоит забыть все, чему тебя учили до этого — стоит бежать с таких курсов. Александр Пушкин уверяет, что эта фраза выдает непрофессионализм человека, который не может исходя из опыта отдельного человека адаптировать к нему план обучения.

Главное — не учить заново, а увидеть, что можно улучшить, и указать некоторые ошибки. Только так можно будет показать человеку результат.

Кроме того, инструктор должен уметь подобрать индивидуальный подход к человеку, который пришел учиться. У каждой отдельной личности есть собственные как физические, так и психологические особенности. И ломать ее под курс не стоит.

Моя цель — вспомнить, разогреться и увидеть, как она изменилась за это время. Только тогда я смогу чему научить, добавить или улучшить, — говорит Александр о собственном опыте инструкторской работы.

Структура военного курса

Александр уверяет, что необходимо, чтобы курс был структурирован, а информацию подавали понятно. Кому будет польза из набора непонятных аббревиатур или значений?

Также важно понимать, что не нужно использовать большое количество боеприпасов, чтобы научить человека, например, стрелять. Если он просто бездумно будет пускать одну пулю за другой, то это не принесет желаемого результата.

К сожалению, у нас бывает так, что люди просто хотят пострелять, платят кучу денег инструктору, а в результате никаких знаний и понимания у них нет.

К тому же, инструктор не должен обещать золотые горы и славу фильмографического Рембо всего за короткий курс. В обучении добиться быстрых результатов можно. Однако чтобы знания и умения остались с тобой надолго, придется долго и тяжело работать. Других вариантов нет.

Желание инструктора развиваться и учиться

И наконец важно еще раз напомнить, что каждому человеку, чтобы не деградировать и как минимум держать себя в форме, нужно развиваться. Для инструкторов тоже есть отдельные курсы, соревнования и чемпионаты, где они могут углублять свои знания.

Если инструктор, к которому ты думаешь пойти учиться, не стремится к развитию, то стоит усомниться в своем выборе. Ведь обучать других без собственной жажды новых знаний достаточно неправильно, даже с педагогической точки зрения. Равно как и пренебрежение безопасностью своих учеников.

Никаких нарушений правил обращения с оружием, если вы хотите остаться в живых. А также никаких уроков у псевдоинструкторов, которые могут говорить обратное.

К сожалению, во время боевых действий и вражеских обстрелов невозможно избежать ранений и смертей как военных, так и гражданских. Поэтому главная задача — сохранить больше украинских жизней. Читай о бесплатном курсе по тактической медицине от СБУ.

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