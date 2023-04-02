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Из новичка в профи? Как выбрать военного инструктора, чтобы получить необходимые навыки и не навредить себе

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 апреля 2023, 08:00
Як обрати військового інструктора
Фото: Instagram

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