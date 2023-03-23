Броня не терпит слабых рук: как происходит физическая обучение военнослужащих

Физическая подготовка, сила и выносливость — это то, что нужно украинским защитникам не меньше навыков копать окоп, стрелять или накладывать жгут. В каждом подразделении на учениях пытаются улучшить физическую подготовку бойцов.

32 бригада, которая сейчас именно на учебе, не исключение. Есть здесь и те, кто в гражданской жизни тренировался и работал над физической подготовкой, поэтому теперь они приучают к этому и собратьям.

Все это нужно для того, чтобы без проблем несколько суток ходить в полной экипировке, которая иногда весит от 15 до 17 килограммов.

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Кроме того, что его носить, нужно стрелять, бегать, перезаряжать пушку.

Поэтому физическая подготовка и здоровье защитников — это очень важно. Тренер 32 бригады и мастер спорта по рукопашному бою Виталий Тридуба признается: занялся спортом из-за чрезмерной стеснительности в детстве. Спорт, говорит, ему нужен как жизнь. Потому что стабилизирует и моральное состояние.

От своих же собратьев быть суперспортсменами и поднимать 20-килограммовые гантели не требует. Говорит, даже если ежедневно каждый пробежится, сделает зарядку и пересилит себя — это уже придаст силы.

Задача, которую я ставлю перед собой как командиром — чтобы каждый из них вернулся домой, вернулся живым в свою семью, чтобы они могли двигаться, защитить не только себя, но и собратьев, — говорит Виталий.

Закаливание собственного духа здесь помогает и тем, кто пришел добровольцем перед пределом призывного возраста. Бойцы понимают, что физическое здоровье и подготовка не должны подвести в самый ответственный момент.

Женщины, которые вступают в ряды ВСУ, также должны пройти физическую подготовку. А о чем еще стоит позаботиться военнослужащим перед тем, как идти на фронт, мы писали в нашем другом материале.

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