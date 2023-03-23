Броня не терпить слабких рук: як відбувається фізичний вишкіл військовослужбовців

Фізична підготовка, сила і витривалість — це те, що потрібно українським захисникам не менше за навички копати окоп, стріляти чи накладати джгут. У кожному підрозділі на навчаннях намагаються покращити фізичну підготовку бійців.

32 бригада, яка нині саме на навчанні, не виняток. Є тут і ті, хто у цивільному житті тренувався та працював над фізичною підготовкою, тож тепер вони привчають до цього і побратимів.

Все це потрібно для того, аби без проблем кілька діб ходити у повній екіпіровці, яка інколи важить від 15 до 17 кілограмів.

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Окрім того, що його носити, ще треба стріляти, бігати, перезаряджати гармату.

Тому фізична підготовка і здоров’я захисників — це надважливо. Тренер 32 бригади та майстер спорту з рукопашного бою Віталій Тридуба зізнається: зайнявся спортом через надмірну сором’язливість у дитинстві. Спорт, каже, йому потрібен як життя. Бо стабілізує і моральний стан.

Від своїх же побратимів бути суперспортсменами та підіймати 20-кілограмові гантелі не вимагає. Каже, навіть якщо раз на день кожен пробіжиться, зробить зарядку і пересилить себе — це вже додасть сили.

Завдання, яке я ставлю перед собою як командиром — щоб кожен із них повернувся додому, повернувся живим до своєї сім’ї, аби вони могли рухатися, захистити не лише себе, а й побратимів, — каже Віталій.

Гартування власного духу тут допомагає й тим, хто добровольцем прийшов перед межею призовного віку. Бійці розуміють, що фізичне здоров’я і підготовка мають не підвести в найвідповідальніший момент.

Жінки, що вступають до лав ЗСУ, також мають пройти фізичну підготовку. А про що ще варто подбати військовослужбовицям перед тим, як іти на фронт — ми писали в нашому іншому матеріалі.

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