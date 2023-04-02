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З новачка у профі? Як обрати військового інструктора, щоб здобути необхідні навички та не нашкодити собі

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Квітня 2023, 08:00
Як обрати військового інструктора
Фото: Instagram

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