З новачка у профі? Як обрати військового інструктора, щоб здобути необхідні навички та не нашкодити собі

Не так давно мережу сколихнула історія викриття на ютюб-каналі Телебачення Торонто псевдоінструктора, який своїми курсами не лише не допомагав, але й часом шкодив людині.

Та такий випадок непоодинокий і люди, які не мають досвіду та базових понять про моральні норми, беруться навчати інших того, що й самі не знають. І попри це попит на справжніх інструкторів все ж таки залишається. Потрібно їх тільки знайти.

Тож як правильно вибрати військового інструктора? Журналісти LIGA.Life поспілкувались з добровольцем Олександром Пушкіним, який бере участь у бойових діях та навчає новачків.

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Хто такий інструктор

Олександр Пушкін зазначає, що насамперед потрібно розуміти, що інструктор — це людина, яка сама щодня розвивається та водночас має розуміння, як покращити знання та навички інших.

Зараз в Україні дуже багато людей, які один-два рази поїхали на полігон, спробували постріляти, почитали інформацію в інтернеті, подивилися відео — і видають себе за тренерів із військового вишколу.

Олександр додає, що сам віддав військовій справі майже десять років свого життя та все одно продовжує вчитись. Тому вважає, що для того, аби стати інструктором, потрібно мати відповідні знання та навички, які вдалось здобути під час бойового досвіду та навчання.

Крім того, людина повинна мати бажання та здібності ділитись тим, що вона знає та вміє. А також з розумінням ставитись до своїх учнів та знаходити до них індивідуальний підхід.

Як вибрати військовий вишкіл

Насамперед потрібно зрозуміти, чого саме ти хочеш навчитись. За слів Олександра, військові курси можна розділити на два види — загальні та цільові.

Якщо у тебе немає базових навичок, тоді краще спочатку пройти загальні військові курси. А далі вже можна пізнавати тактичну медицину або ж роботу з окремим видом зброї.

Також важливий елемент навчання — це очікування. Не варто думати, що за одні курси вдасться пізнати усі тонкощі ведення війни. Адже навіть досвідчені військові та інструктори завжди мають поглиблювати та оновлювати свої знання. Тому потрібно розуміти, що навчання військовій справі — це надовго.

Тож як вибрати курси? Найпростіший та найбільш дієвий варіант — порадитись зі знайомими військовослужбовцями, якщо вони є у колі спілкування. Зараз досить складно знайти людину, яка не знає когось, хто служить.

Тому це буде найкращий порадник у питання кваліфікованого військового інструктора. Людина, яка вже побувала у боях, знає, чи правильно навчає та чи інша людина військовій справі. Крім того, захисники зазвичай якщо не знають когось особисто, то точно чули про когось, хто гарно пояснює основи.

Такий шлях має одну суттєву перевагу: з великою ймовірністю люди, які мають реальний бойовий досвід, не порадять вам поганого, на відміну від перших результатів запиту в Google.

Якщо довелось самостійно шукати інструктора — на що звернути увагу

Все ж таки усі люди різні й не у всіх можуть бути близькі знайомі в армії чи з бойовим досвідом, які могли б порадити інструктора. Тому доводиться шукати самостійно.

Та щоб не натрапити на псевдофахівця, доведеться трохи зайнятись перевіркою кваліфікації людини.

Дізнайся про досвід інструктора

Насамперед варто дізнатись самостійно чи розпитати потенційного інструктора про його бойовий досвід та джерело його знань і вмінь. Навіть якщо людина брала участь у якихось секретних операціях, вона зможе пояснити, як і де вона навчалась до цього.

Якщо ж людина говорить, що це секрет за сімома печатками, то вона зі значно більшою ймовірністю говорить неправду.

Також важливо звернути увагу на релевантність досвіду людини. Це може бути чудовий іноземний інструктор, але якщо він чи вона не орієнтується в сучасних умовах війни в Україні, то результат від навчання може розчарувати.

Як інструктор подає інформацію

Якщо людина починає заняття зі слів, що варто забути все, чого тебе навчали до цього — варто тікати з таких курсів. Олександр Пушкін запевняє, що ця фраза видає непрофесійність людини, яка не може виходячи з досвіду окремої людини адаптувати до неї план навчання.

Головне — не навчати заново, а побачити, що можна покращити, і вказати на деякі помилки. Тільки так можна буде показати людині результат.

Крім того, інструктор має вміти підібрати індивідуальний підхід до людини, яка прийшла навчатись. У кожної окремої особистості є власні як фізичні, так і психологічні особливості. І ламати її під курс не варто.

Моя мета — згадати, розігрітися і побачити, як вона змінилася за цей час. Лише тоді я зможу чогось навчити, додати або покращити, — говорить Олександр про власний досвід інструкторської роботи.

Структура військового курсу

Олександр запевняє, що необхідно, аби курс був структурованим, а інформацію подавали зрозуміло. Кому буде користь з набору незрозумілих абревіатур чи значень?

Також важливо розуміти, що не потрібно використовувати велику кількість боєприпасів, щоб навчити людину, наприклад, стріляти. Якщо вона просто бездумно буде пускати одну кулю за одною, то це не принесе бажаного результату.

На жаль, у нас буває так, що люди просто хочуть постріляти, платять купу грошей інструктору, а в результаті ніяких знань і розуміння не мають.

До того ж інструктор не має обіцяти золоті гори та славу фільмографічного Рембо всього за короткий курс. У навчанні досягти швидких результатів можна. Однак, щоб знання та вміння залишились з тобою надовго, доведеться довго та тяжко працювати. Інших варіантів немає.

Бажання інструктора розвиватись та навчатись

І наостанок важливо ще раз нагадати, що кожній людині, аби не деградувати чи тримати себе у формі, потрібно розвиватись. Для інструкторів теж існують окремі курси, змагання та чемпіонати, де вони можуть поглиблювати свої знання.

Тож якщо інструктор, до якого ти думаєш піти навчатись, не прагне розвитку, то варто засумніватись у своєму виборі. Адже навчати інших без власної жаги до нових знань досить неправильно, навіть з педагогічної точки зору. Так само як і нехтування безпекою своїх учнів.

Жодних порушень правил поводження зі зброєю, якщо ви хочете залишитися живими. А також жодних уроків у псевдоінструкторів, які можуть говорити протилежне.

На жаль, під час бойових дій і ворожих обстрілів неможливо уникнути поранень та смертей як серед військових, так і серед цивільних. Тому головне завдання — зберегти якнайбільше українських життів. Читай про безкоштовний курс із тактичної медицини від СБУ.

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