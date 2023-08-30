Наиболее суровая мера принуждения: когда полицейский может применять огнестрельное оружие

После инцидента в Днепре, когда патрульный смертельно ранил мужчину, люди стали интересоваться, когда полицейский может применять огнестрельное оружие.

Пункты, в которых полицейский может использовать огнестрельное оружие, прописаны в статье 46 закона о Национальной полиции.

Мы расскажем, что известно об инциденте в Днепре и при каких условиях полицейский может применять огнестрельное оружие.

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Вечером 29 августа 2023 года в Днепре произошла стрельба, патрульный полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В Национальной полиции подтвердили этот факт.

— В Днепре патрульный смертельно ранил мужчину: на месте работают все профильные службы. Событие произошло сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении. Также добавили, что руководство Нацполиции назначило служебное расследование, сейчас патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

В Государственном бюро расследований также расследуют правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека

— Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все происшествия инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и извещении ему о подозрении, — сообщили в ДБР.

Когда полицейский может применять оружие

Согласно статье 46 закона О Национальной полиции, применение огнестрельного оружия является наиболее суровой мерой принуждения.

Кроме этого, полицейский уполномочен на хранение, ношение огнестрельного оружия, а также на его применение и использование только при условии, что он прошел соответствующую специальную подготовку.

Согласно пункту 4 статьи 46, Полицейский уполномочен в исключительных случаях применять огнестрельное оружие:

для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью;

для защиты лиц от нападения, что угрожает их жизни или здоровью;

для освобождения заложников или лиц, незаконно лишенных свободы;

для отражения нападения на охраняемые объекты, конвои, жилые и нежилые помещения, а также освобождение таких объектов в случае их захвата;

для задержания лица, которое застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося сбежать;

для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, пытается скрыться из-под стражи, а также вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни и здоровью людей и/или полицейского;

для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и полицейского;

для принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна, если есть основания полагать, что такое судно используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского путем повреждения или уничтожения беспилотного воздушного судна и/или составных частей беспилотной авиационной системы.

Полицейский должен предупреждать о необходимости прекращения противоправных действий и намерении использования меры принуждения, определенной этой статьей, то есть, огнестрельного оружия.

Но в пункте 6 статьи 46 также указаны случаи, когда полицейский может применить огнестрельное оружие без предупреждения:

при попытке лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;

в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;

если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, бежит с применением транспортного средства;

если лицо оказывает вооруженное сопротивление;

для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Также полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие в случае вооруженного нападения, если предотвращение или прекращение соответствующего нападения невозможно достичь другими средствами.

Но полицейскому запрещено применять огнестрельное оружие в местах, где может быть причинен вред другим лицам, а также в огнеопасных и взрывоопасных местах, кроме случаев необходимости отражения нападения или крайней необходимости.

Кроме того, полицейский может использовать огнестрельное оружие для подачи сигнала тревоги или вызова вспомогательных сил или для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского и других лиц.

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