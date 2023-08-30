Твоя безопасность

Наиболее суровая мера принуждения: когда полицейский может применять огнестрельное оружие

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 августа 2023, 17:00
Коли поліцейський може застосувати зброю: стаття 46
Фото: Facebook

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