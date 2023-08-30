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Найбільш суворий захід примусу: коли поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 17:00
Коли поліцейський може застосувати зброю: стаття 46
Фото: Facebook

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