Найбільш суворий захід примусу: коли поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю

Після інциденту в Дніпрі, коли патрульний смертельно поранив чоловіка, люди почали цікавитися, коли поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю.

Пункти, за яких працівник поліції може використовувати вогнепальну зброю, прописані у статті 46 закону про Національну поліцію.

Ми розповімо, що відомо про інцидент у Дніпрі та за яких умов поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю.

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Увечері 29 серпня 2023 року у Дніпрі сталася стрілянина, патрульний поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.

У Національній поліції підтвердили цей факт.

— У Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка: на місці працюють усі профільні служби. Подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події, — йдеться у повідомленні.

Також додали, що керівництво Нацполіції призначило службове розслідування, на цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

У ДБР також розслідують правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

— Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру, — повідомили в ДБР.

Коли поліцейський може застосовувати зброю

Згідно зі статтею 46 закону Про Національну поліцію, застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.

Крім цього, поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку.

Згідно з пунктом 4 статті 46, поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:

для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;

для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;

для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;

для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;

для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського;

для примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського, шляхом пошкодження чи знищення безпілотного повітряного судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи.

Поліцейський має попереджувати про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею, тобто вогнепальної зброї.

Але у пункті 6 статті 46 також вказані випадки, коли поліцейський може застосувати вогнепальну зброю без попередження:

при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

якщо особа чинить збройний опір;

для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

Також поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.

Але поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої потреби.

Крім цього, поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб.

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