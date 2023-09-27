148 детей выжили чудом! Что известно о пожаре в комплексе отдыха и почему о безопасности малышей никто не позаботился

В Верховинском районе Ивано-Франковской области вечером, 25 сентября, случился масштабный пожар в комплексе отдыха Сяйво Карпат.

На момент возгорания в помещении находились 160 человек, из которых 148 — это дети, приехавшие в Карпаты на отдых. Читай, почему вспыхнул пожар и кто в этом виноват.

Пожар в комплексе отдыха Сяйво Карпат: как все произошло

Спасатели эвакуировали всех в безопасное место. Пожар в комплексе был ликвидирован через четыре часа. Здание, где отдыхали дети, было деревянным, поэтому быстро выгорело, и от него осталось только пепелище.

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Предварительная причина возгорания — замыкание электросети. Площадь пожара составила около 750 м². Мать ребенка, который поехал туда на отдых, рассказала подробнее, что произошло.

Это были самые страшные сутки в моей жизни. Вчера моя 8-летняя дочь впервые в жизни поехала в детский лагерь. В 14:00 150 детей ступили на порог базы отдыха Сяйво Карпат, а в 17:00 комплекс загорелся и выгорел дотла.

Жертв нет, но теперь родители и неравнодушные требуют расследования халатности. Ведь детей заселили в деревянный комплекс без должной проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

По словам матери ребенка Юлии Бойко, на отдых детей отправило Управление молодежи и спорта Святошинской РГА Киева. После возгорания детей вывели на улицу, и, по словам женщины, держали несколько часов на холоде, без еды и воды.

Дети выбежали на улицу в чем были — шорты, майки, тапочки. Все их вещи сгорели дотла. Еще в чемоданах. У детей была ужасная истерика. Родители узнали о страшном событии от детей.

В комментарии Фактам ICTV мать девочки рассказала, что большинство поехавших на отдых детей — дети военных. О базе отдыха Юлия узнала в родительском чате. 8-летняя дочь Юлии очень долго ждала этой поездки.

Начальник отдела физической культуры и спорта Управления молодежи и спорта Святошинской РГА Аркадий Шерстобаев сообщил, что РГА не владеют информацией об условиях проживания детей, которые едут на оздоровление, а принимают заявки от родителей.

В полиции Ивано-Франковской области назначили исследования, которые должны установить причину пожара. Результаты должны объявить примерно через десять дней.

Полиция Прикарпатья уже опросила очевидцев пожара. Предварительно установлено, что воспламенение и задымление произошли в одной из стен в помещении на втором этаже.

Кто проверяет противопожарную безопасность в лагерях

Соблюдение правил противопожарной безопасности в детских учреждениях отдыха должна проверять инспекция управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Проверяется наличие и навыки использования средств пожаротушения, правила противопожарной безопасности, состояние противопожарных систем и оборудования.

Частота проверок такова:

здания с высокой степенью риска — не чаще раза в год;

здания со средней степенью риска — не чаще раза в три года;

здания с незначительной степенью риска — не чаще раза в пять лет.

Кроме этого ГСЧС составляет акты проверок, издает предписания, постановления, распоряжения об устранении нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности.

Подобные трагические примеры

Трагические случаи должны были научить украинцев, тем более, что подобное уже происходило:

15 сентября 2017 года в детском лагере Виктория в Одессе произошел пожар. Погибли три ребенка. Причиной пожара назвали замыкание электросети.

11 августа 2020 года произошел пожар в Закарпатском центре социально-психологической реабилитации детей. Жертв не было.

Что могут сделать родители

Каждый такой случай пугает родителей, ведь отправлять ребенка на отдых в лагерь, а вскоре узнавать о смертельной опасности — больно и страшно. Поэтому родители могут проверять заведения следующим образом:

Узнавать в администрации детского лагеря или комплекса отдыха о дате последней противопожарной проверки и ее результатах. Проверять результаты в районной инспекции ГСЧС. Научить ребенка, как поступать в случае пожара. Посетить лагерь или комплекс и самостоятельно проверить наличие путей эвакуации, средств пожаротушения, отсутствия легковоспламеняющихся веществ и материалов, точек курения поблизости, владение персоналом навыками противопожарной безопасности.

Раньше мы рассказывали, что делать, если в твоем доме вспыхнул пожар.

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