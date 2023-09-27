148 дітей вижили дивом! Що відомо про пожежу в комплексі відпочинку та чому про безпеку малечі ніхто не подбав

У Верховинському районі Івано-Франківської області увечері 25 вересня виникла масштабна пожежа у комплексі відпочинку Сяйво Карпат.

На момент загоряння в приміщенні перебувало 160 людей, з яких 148 — це діти, які приїхали у Карпати на відпочинок. Читай, чому спалахнула пожежа та хто в цьому винен.

Пожежа у комплексі відпочинку Сяйво Карпат: як усе сталося

Рятувальники евакуювали всіх у безпечне місце. Пожежу в комплексі ліквідували за чотири години. Будівля, де відпочивали діти, була дерев’яною, тому швидко вигоріла і від неї лишилося тільки згарище.

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Попередня причина займання — закорочення електромережі. Площа пожежі становила близько 750 м². Мати дитини, яка поїхала на відпочинок, розповіла детальніше, що відбулося.

Це була найстрашніша доба в моєму житті. Вчора моя 8-річна донька вперше в житті поїхала в дитячий табір. О 14:00 150 дітей ступили на поріг бази відпочинку Сяйво Карпат, а о 17:00 комплекс загорівся і вигорів вщент.

Жертв немає, тепер батьки та небайдужі вимагають розслідування недбальства. Адже дітей заселили у дерев’яний комплекс без належної перевірки дотримань правил пожежної безпеки.

За словами матері дитини Юлії Бойко, на відпочинок дітей відправило Управління молоді та спорту Святошинської РДА Києва. Після загоряння дітей вивели на вулицю, та, за словами жінки, тримали кілька годин на холоді, без їжі та води.

Діти вибігли на вулицю в чому були — шорти, майки, капці. Всі їхні речі згоріли вщент. Ще у валізах. У дітей була страшна істерика. Батьки дізналися про страшну подію від самих дітей.

У коментарі Фактам ICTV мати дівчинки розповіла, що більшість дітей, які поїхали на відпочинок — діти військових. Про базу відпочинку Юлія дізналася у батьківському чаті. 8-річна донька Юлії дуже довго чекала на цю поїздку.

Начальник відділу фізичної культури та спорту Управління молоді та спорту Святошинської РДА Аркадій Шерстобаєв повідомив, що РДА не володіють інформацією про умови проживання дітей, які їдуть на оздоровлення, а лише приймають заявки від батьків.

У Поліції Івано-Франківської області призначили дослідження, які мають встановити причину пожежі. Результати мають оголосити приблизно за десять днів.

Поліція Прикарпаття уже опитала очевидців пожежі. Попередньо встановлено, що займання та задимлення відбулося в одній зі стін у приміщенні на другому поверсі.

Хто перевіряє протипожежну безпеку у таборах

Дотримання правил протипожежної безпеки у дитячих закладах відпочинку має перевіряти інспекція управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перевіряється наявність та навички використання засобів пожежогасіння, правила протипожежної безпеки, стан протипожежних систем та обладнання.

Частота перевірок така:

будівлі з високим ступенем ризику — не частіше ніж раз на рік;

будівлі з середнім ступенем ризику — не частіше ніж раз на три роки;

будівлі з незначним ступенем ризику — не частіше ніж раз на п’ять років.

Крім цього, ДСНС складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Подібні трагічні приклади

Трагічні випадки мали б навчати українців, тим паче, що подібне вже ставалося:

15 вересня 2017 року у дитячому таборі Вікторія в Одесі сталася пожежа. Загинули троє дітей. Причиною пожежі назвали замикання в електромережі.

11 серпня 2020 року сталася пожежа в Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Жертв не було.

Що можуть зробити батьки

Кожен такий випадок лякає батьків, адже відправляти дитину на відпочинок у табір, а невдовзі дізнаватися про смертельну небезпеку — невимовно боляче та страшно. Тому батьки можуть перевіряти заклади таким чином:

Дізнаватися в адміністрації дитячого табору чи комплексу відпочинку про дату останньої протипожежної перевірки та її результати. Перевіряти результати у районній інспекції ДСНС. Навчити дитину, як діяти у випадку пожежі. Відвідати табір або комплекс та самостійно перевірити наявність шляхів евакуації, засобів пожежогасіння, відсутність легкозаймистих речовин та матеріалів, точок паління поблизу, володіння персоналом навичками протипожежної безпеки.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо у твоєму будинку спалахнула пожежа.

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