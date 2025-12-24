Дома есть кот — закрепи елку: правила безопасности во время зимних праздников от ГСЧС

Во время брифинга директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий предоставил рекомендации относительно того, какие правила безопасности следует соблюдать во время новогодних праздников — подробнее читай в материале.

Правила безопасности на зимние праздники: что нужно знать

Витовецкий, как отмечает Укринформ, напомнил, что полотенца и салфетки необходимо держать как можно дальше от газовых приборов. Также он добавил, что нельзя оставлять плиты без присмотра.

В случае возгорания масла его нельзя тушить водой — огонь станет еще сильнее. Стоит всего закрыть сковороду крышкой, и огонь погаснет сам из-за отсутствия доступа к кислороду.

Не перегружаем электросеть. Когда мы покидаем дом или даже ложимся спать, необходимо выключать электроприборы, кухонные устройства,

— добавил директор.

Несколько слов Витовецкий сказал и относительно елки: ее следует устанавливать на устойчивой основе, а если дома есть кот, то на очень устойчивой, риски повышаются.

Когда будешь покупать гирлянду, обращай внимание на сертификат производителя:

Они могут по-разному работать: от электрической сети, от павербанков. Важно понимать, что нужно пользоваться предусмотренным подключением.

По словам представителя ГСЧС, также не стоит украшать елку ватой, ведь это горючий материал, поддерживающий быстрое распространение пламени.

Как он отметил, желательно, чтобы все игрушки были не горючими. В то же время, если елка у тебя дома живая, то ее следует увлажнять для еще большего предотвращения риска возникновения пожара.

Кроме этого, в Украине законодательство запрещает использовать фейерверки, петарды и другую пиротехнику, поэтому следует воздержаться от этого.

Раньше мы писали, как правильно пользоваться обогревателем, буржуйкой и печкой — читай в материале правила безопасности, чтобы случайно не вызвать пожар.

