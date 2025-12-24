Вдома є кіт — закріпи ялинку: правила безпеки під час зимових свят від ДСНС

Під час брифінгу директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький надав рекомендації щодо того, яких правил безпеки варто дотримуватися під час новорічних свят — детальніше читай у матеріалі.

Правила безпеки на зимові свята: що треба знати

Вітовецький, як зазначає Укрінформ, нагадав, що рушники та серветки необхідно тримати якомога далі від газових приладів. Також він додав, що не можна лишати плити без нагляду.

У разі займання олії її не можна гасити водою — вогонь стане ще сильнішим. Варто всього лиш закрити сковорідку кришкою, і вогонь погасне сам через відсутність доступу до кисню.

Не перевантажуємо електромережу. Коли ми залишаємо будинок або навіть лягаємо спати, необхідно вимикати електроприлади, кухонні пристрої,

— додав директор.

Кілька слів Вітовецький мовив і щодо ялинки: її слід встановлювати на стійкій основі, а якщо вдома є кіт — то на дуже стійкій, адже ризики підвищуються.

Коли купуватимеш гірлянду, звертай увагу на сертифікат виробника:

Вони можуть по-різному працювати: від електричної мережі, від павербанків. Важливо розуміти, що потрібно користуватися тим підключенням, яке було передбачено.

За словами представника ДСНС, також не варто прикрашати ялинку ватою, адже це — горючий матеріал, що підтримує швидке поширення полум’я.

Як він зазначив, бажано, щоб усі іграшки були не горючі. Водночас якщо ялинка у тебе вдома жива, то її варто зволожувати задля ще більшого запобігання ризику виникнення пожежі.

Крім цього, в Україні законодавство забороняє використовувати феєрверки, петарди, та іншу піротехніку, тому варто утриматись від цього.

